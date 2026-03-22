49 лет патриаршества Илии II: главные достижения

Грузия провожает в последний путь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, который управлял Грузинской православной церковью почти полвека 22.03.2026

Взошедший на Патриарший престол 25 декабря 1977 года Илия II с Грузинской православной церковью фактически прошел весь путь от возрождения веры и христианских ценностей после эпохи атеизма до их расцвета и провозглашения основной идеологией Грузии. Sputnik Грузия собрал ключевые достижения деятельности Католикоса-Патриарха всея Грузии, которые оказали влияние на дальнейшую жизнь Грузии. Окончательное укрепление автокефалии В период патриаршества Илии II Грузинская православная церковь получила окончательное признание как независимой автокефальной церкви. Грузинская церковь приобрела автокефалию от Антиохской церкви в 457 году, которая была упразднена в 1811 году в условиях нахождения Грузии в составе Российской империи. Автокефалия была восстановлена 25 марта 1917 года, а уже при Илии Втором 4 марта 1990 года автокефалию официально признал Вселенский патриархат. Это решение было оформлено через Томос – официальный патриарший документ, которым в православной традиции закрепляются особые церковно-правовые решения. Для Грузинской церкви это имело особое значение, поскольку речь шла уже о международно-канонической фиксации автокефального статуса. Конкордат церкви с государством Илия II стал Католикосом-Патриархом всея Грузии, который смог укрепить роль грузинского православия в жизни государства. Именно он 14 октября 2002 года подписал Конкордат между государством и Грузинской православной церковью. Конституционное соглашение между государством и ГПЦ признает особую роль Грузинской православной церкви и регламентирует отношения церкви и государства, в том числе и в сфере имущества. После вступления в силу соглашения государство признало церковным имуществом находящиеся на территории Грузии православные храмы и монастыри и земельные участки, на которых они расположены. ГПЦ также стала получать государственное финансирование. Восстановление церквей и монастырей Особую роль Католикос-Патриарх всея Грузии сыграл в восстановлении церквей и монастырей. Вместо шести епархий в 1977 году Грузинская православная церковь в 2026 году насчитывает 43 епархии. В период патриаршества Илии II были восстановлены сотни церквей и монастырей. Среди них монастыри Давид-Гареджи и Бодбе, Гелатская академия и храм Баграта. Главным символом возвращения христианской веры в 1988 году стало возобновление богослужений в Метехском храме, в котором в советское время сначала был молодежный театр, а после фондохранилище. Кроме того, особую роль Католикос-Патриарх всея Грузии сыграл в строительстве новых храмов. Самый выдающимся новопостроенным храмом стал собор Святой Троицы в центре Тбилиси. Идея строительства собора возникла в 1989 году. В 1995 году заложили фундамент храма, а 23 ноября 2004 года он был освящен Католикосом-Патриархом. Главный двигатель демографии В 2008 году на фоне демографического кризиса и пика снижения рождаемости Илия II обратился к народу через телевидение с заявлением, что готов стать крестным отцом для каждого третьего ребенка в грузинской семье. В Грузии крестное родство приравнивается к кровному, поэтому многие захотели породниться с самим патриархом и решились на рождение третьего ребенка. На 2026 год у Католикоса-Патриарха всея Грузии было более 50 тысяч крестных детей. День, объединивший Грузию – День святости Еще одно достижение: Католикос-Патриарх всея Грузии оставил после себя один из самых почитаемых праздников – День сплоченности и святости семьи. Этот день был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ*-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ*-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения. А в 2024 году праздник стал Государственным и выходным днем. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260317/put-gruzinskogo-patriarkha-ili-ii-297615511.html

