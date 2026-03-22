Грузия экспортировала в Россию яблок на рекордную сумму

В феврале Россия купила у Грузии мандаринов на 578,6 тысячи долларов – втрое меньше в месячном и в восемь раз больше в годовом выражении 22.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стоимость поставок яблок из Грузии в Россию в феврале текущего года выросла почти вдвое как в месячном, так и в годовом выражении, в результате чего достигла исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Стоимость грузинского экспорта по итогам февраля составила рекордные 2,96 миллиона долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в январе, и в 1,8 раза больше, чем в феврале годом ранее. При этом в физическом выражении объем поставок достиг 3,9 тысячи тонн – максимума с апреля 2022 года (4,5 тысячи тонн). Среди покупателей яблок у Грузии Россия заняла в феврале первое место. Также в их число вошли Турция (119,7 тысячи долларов) и Армения (29,5 тысячи). Кроме того, в феврале Россия купила у Грузии мандаринов на 578,6 тысячи долларов – втрое меньше в месячном и в восемь раз больше в годовом выражении. Заметными были и поставки орехов: они достигли 543,2 тысячи долларов, увеличившись за месяц в 2,7 раза, а за год – в 1,4 раза. В основном это были лесные орехи (413,2 тысячи долларов), поставки которых выросли в месячном выражении в двенадцать раз, а в годовом – в шесть, а также очищенные грецкие орехи (94,7 тысячи долларов) и очищенный миндаль (35,4 тысячи).

