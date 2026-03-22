Грузия прощается с Католикосом-Патриархом Илией II
09:01 22.03.2026 (обновлено: 12:27 22.03.2026)
© photo: Sputnik / StringerГлава Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещение в храме Самеба
Патриарх был главой Грузинской православной церкви почти полвека
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Поминальная служба начинается в Патриаршем храме Святой Троицы – страна сегодня прощается с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Католикос-Патриарх скончался 17 марта. Уже на следующий день гроб с его телом был доставлен в храм Святой Троицы, где все желающие могли отдать ему последнюю дань уважения и проститься с духовным лидером нации.
© photo: Sputnik / StringerТраурная церемония прощания с Патриархом всея Грузии Илией Вторым в храме Самеба
Всю ночь до дня похорон священнослужители совершали ночные бдения и осуществляли последние приготовления перед отпеванием и похоронами главы Грузинской православной церкви.
Богослужение совершает местоблюститель патриаршего престола всея Грузии, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).
© Public Relations Service of the Patriarchate of GeorgiaМестоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио
Служба проводится без допуска верующих в храм, там присутствуют только члены правительства и представители более 40 делегаций. Верующие могут наблюдать за службой через экраны, которые установлены как у храма, так и в разных точках города.
В день похорон в центре Тбилиси собрались сотни тысяч верующих из столицы и регионов страны. Сам центр города полностью перекрыт для движения автомобилей.
© photo: Sputnik / StringerТраурная церемония прощания с Патриархом всея Грузии Илией Вторым в храме Самеба
В 12:15 в храм прибудет Вселенский патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I, который вместе с местоблюстителем патриаршего престола, митрополитом Шио и членами Священного Синода Грузинской церкви совершит чин погребения Илии II.
В 15:00 состоится вынос тела Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II из храма Самеба в Сионский собор пешим шествием. Вдоль маршрута будет организован живой коридор, чтобы верующие могли проводить Католикоса-Патриарха в последний путь.
Высокие гости
Помимо Вселенского патриарха в Грузию прибыли представители большинства православных церквей.
Делегацию Русской православной церкви из 80 человек возглавляет Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Вениамин (Тупеко). Иерусалимскую православную церковь возглавляет архиепископ Адрианопольский Нектарий – экзарх Иерусалимского патриархата в Константинополе.
В Грузию также прибыла делегация Ватикана, делегация Александрийской православной церкви и делегации из разных стран.
Место захоронения
Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря.
© photo: Sputnik / StringerКафедральный собор Сиони в старом Тбилиси
Илия II будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.
В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в храм Сиони уже 23 марта.