Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси
Илия II погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери 22.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II похоронен в Сионском соборе - cнимать захоронение было запрещено. Католикоса-Патриарха похоронили в северной части Сионского собора, слева от алтаря. Илия II погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Перед погребением в Сиони была совершена панихида по Католикосу-Патриарху. Тысячи людей приняли участие в шествии от Кафедрального собора Святой Троицы Самеба. Они скандировали: "Мы любим тебя, Патриарх". Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
