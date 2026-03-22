https://sputnik-georgia.ru/20260322/iliyu-ii-pokhoronili-v-sionskom-sobore-v-tbilisi-297748185.html

Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси

Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси

Sputnik Грузия

Илия II погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T17:41+0400

2026-03-22T17:41+0400

2026-03-22T17:41+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/16/297746828_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d59a8432df00f84df5c1e8b976361932.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II похоронен в Сионском соборе - cнимать захоронение было запрещено. Католикоса-Патриарха похоронили в северной части Сионского собора, слева от алтаря. Илия II погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Перед погребением в Сиони была совершена панихида по Католикосу-Патриарху. Тысячи людей приняли участие в шествии от Кафедрального собора Святой Троицы Самеба. Они скандировали: "Мы любим тебя, Патриарх". Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii