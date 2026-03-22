Иванишвили: Грузия прощается с Патриархом, оставившим неизгладимый след в сердце каждого

22.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сегодня вся страна прощается с человеком, который оставил неизгладимый след в сердцах каждого из нас, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на похоронной церемонии Католикоса-Патриарха всея Грузии Илией II. Отпевание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II завершилось в соборе Святой Троицы Самеба – уже состоялся вынос тела для погребения в Сионском соборе. По его словам, это не обычное расставание – оно беспрецедентно глубокое и болезненное, потому что это расставание содержит в себе не только чувства и эмоции, но и эпоху и историю великой любви. "Говорят, что человек рождается дважды: первый раз – физически, а второй – когда осознает смысл жизни. Судите сами, насколько великим должен быть человек, чтобы его второе рождение не ограничивалось личными рамками, но слилось с судьбой страны", – подчеркнул Иванишвили. Он отметил, что в течение многовековой истории Грузии, в самое трудное время, когда страна была на грани бытия – небытия, Господь по воле судьбы породил людей, ставших посохом для своей Родины. Он отметил, что несмотря на великую боль, грузинский народ счастлив, потому что для всего народа было честью называться духовными детьми Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, учителя, посвятившего всю свою жизнь и свою смерть объединению и сплочению своей паствы. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

