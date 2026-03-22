https://sputnik-georgia.ru/20260322/ivanishvili-gruziya-proschaetsya-s-patriarkhom-ostavivshim-neizgladimyy-sled-v-serdtse-kazhdogo-297741370.html
Иванишвили: Грузия прощается с Патриархом, оставившим неизгладимый след в сердце каждого
Иванишвили: Грузия прощается с Патриархом, оставившим неизгладимый след в сердце каждого
Sputnik Грузия
22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T14:43+0400
2026-03-22T14:43+0400
2026-03-22T16:04+0400
грузия
религия
новости
бидзина иванишвили
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24289/35/242893526_0:0:1932:1088_1920x0_80_0_0_97f791827a33b72da3c06c080c74accc.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сегодня вся страна прощается с человеком, который оставил неизгладимый след в сердцах каждого из нас, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на похоронной церемонии Католикоса-Патриарха всея Грузии Илией II. Отпевание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II завершилось в соборе Святой Троицы Самеба – уже состоялся вынос тела для погребения в Сионском соборе. По его словам, это не обычное расставание – оно беспрецедентно глубокое и болезненное, потому что это расставание содержит в себе не только чувства и эмоции, но и эпоху и историю великой любви. "Говорят, что человек рождается дважды: первый раз – физически, а второй – когда осознает смысл жизни. Судите сами, насколько великим должен быть человек, чтобы его второе рождение не ограничивалось личными рамками, но слилось с судьбой страны", – подчеркнул Иванишвили. Он отметил, что в течение многовековой истории Грузии, в самое трудное время, когда страна была на грани бытия – небытия, Господь по воле судьбы породил людей, ставших посохом для своей Родины. Он отметил, что несмотря на великую боль, грузинский народ счастлив, потому что для всего народа было честью называться духовными детьми Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, учителя, посвятившего всю свою жизнь и свою смерть объединению и сплочению своей паствы. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24289/35/242893526_0:0:1720:1290_1920x0_80_0_0_f759164722ddea89f8a82877ebc09460.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, религия , новости, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, религия , новости, бидзина иванишвили, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Иванишвили: Грузия прощается с Патриархом, оставившим неизгладимый след в сердце каждого
14:43 22.03.2026 (обновлено: 16:04 22.03.2026)
Это не обычное расставание – оно беспрецедентно глубокое и болезненное, потому что это расставание содержит в себе не только чувства и эмоции, но и эпоху и историю великой любви, заявил Иванишвили
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сегодня вся страна прощается с человеком, который оставил неизгладимый след в сердцах каждого из нас, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на похоронной церемонии Католикоса-Патриарха всея Грузии Илией II.
Отпевание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II завершилось в соборе Святой Троицы Самеба – уже состоялся вынос тела для погребения в Сионском соборе.
"Редко в жизни человека возникает такое чувство печали и волнения, какое испытываю я сейчас – сегодня, перед всем народом, я прощаюсь с нашим духовным отцом. Сегодня, как и все грузины, я несу в сердце огромную боль и любовь, которые не нуждаются в объяснении, потому что они присущи всем нам", – заявил Иванишвили.
По его словам, это не обычное расставание – оно беспрецедентно глубокое и болезненное, потому что это расставание содержит в себе не только чувства и эмоции, но и эпоху и историю великой любви.
"Говорят, что человек рождается дважды: первый раз – физически, а второй – когда осознает смысл жизни. Судите сами, насколько великим должен быть человек, чтобы его второе рождение не ограничивалось личными рамками, но слилось с судьбой страны", – подчеркнул Иванишвили.
Он отметил, что в течение многовековой истории Грузии, в самое трудное время, когда страна была на грани бытия – небытия, Господь по воле судьбы породил людей, ставших посохом для своей Родины.
"В годы патриархата Его Святейшества и Блаженства Грузинская православная церковь стала местом, где люди вновь обрели Бога, веру, мир и чувство единства были восстановлены. Слово Католикоса-Патриарха стало утешением в трудные времена, а его молитва – невидимой опорой и надеждой для нашего народа, для каждого ребенка", – добавил Иванишвили.
Он отметил, что несмотря на великую боль, грузинский народ счастлив, потому что для всего народа было честью называться духовными детьми Его Святейшества и Блаженства, Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, учителя, посвятившего всю свою жизнь и свою смерть объединению и сплочению своей паствы.
Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.
Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.