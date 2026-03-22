Какой сегодня церковный праздник: 22 марта 2026

По православному церковному календарю 22 марта отмечают день памяти святых Урпасиана, Кесария и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Святой мученик УрпасианПо церковному календарю 22 марта поминают мученика Урпасиана, пострадавшего в городе Никомидия во время правления императора Максимиана Галерия (305-311).Император Максимиан жестоко преследовал христиан, служивших при его дворе и в войске. Некоторые, проявив малодушие, начинали поклоняться языческим богам, а другие, сильные духом, до конца стояли на своем.Сановник Урпасиан, бросив к ногам Максимиана данные им знаки отличия, плащ и пояс, заявил, что он воин Господа Иисуса Христа. По приказу императора мученика жестоко пытали. Урпасиан перенес все пытки с молитвой на устах. Мученика заживо сожгли, а прах выбросили в море, но сломить его дух не смогли. Произошло это примерно в 295 году.Севастийские мученикиПо церковному календарю 22 марта поминают сорок Севастийских мучеников, пострадавших в первые века христианства.Римский император Константин Великий в 313-м дал христианам свободу. Но второй правитель Рима – ярый язычник Ликиний – замыслил возобновить гонения на христиан. Он готовился к войне против Константина, чтобы править единолично, и, боясь неповиновения, решил сначала очистить от христиан свое войско.В армянском городе Севастия в то время одним из военачальников был язычник Агриколай. В его подчинении был и отряд из сорока храбрых каппадокийцев-христиан – победителей многих сражений. Агриколай заключил всех воинов в темницу, когда они отказались принести жертву языческим богам.Когда ни уговоры, ни угрозы не принесли желаемых результатов, легионеров в сильный мороз повели к озеру, находившемуся рядом с городом, и под стражей поставили на льду на всю ночь.На берегу растопили баню, чтобы сломить волю мучеников. Ночью, когда холод стал нестерпимым, один из воинов, не выдержав, бросился к бане, но упал замертво, едва переступив порог.Один из стражников, взглянув на озеро, увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Насчитав 39 венцов, он понял, что бежавший легионер лишился своего. Тогда, разбудив остальных стражников, он им сказал: "И я христианин!" – и присоединился к мученикам.Когда наутро мучители с удивлением увидели, что воины все еще живы, они вывели их из воды, перебили им голени, а затем сожгли на костре.Святой КесарийПо церковному календарю 22 марта поминают святого Кесария, брата святителя Григория Богослова.Кесарий долгое время был главным придворным врачом при дворе императора Констанция (337-361), с которым был дружен. По мудрости и кроткому нраву он занимал при царском дворе первое место.Свою должность он оставил при Юлиане, а после его смерти был назначен в Вифинии казнохранителем.Кесарий чудом остался жив во время землетрясения в Никее в 368 году. Его извлекли из-под развалин. Поняв, что без воли Господа, который хранит Своих рабов, ни один волос не падет с главы человека, Кесарий оставил гражданские дела и посвятил себя Богу.Он скончался примерно в 369 году.ИмениныПо церковному календарю 22 марта именины отмечают Александра, Наталья, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Ираклий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей и Тарас.Материал подготовлен на основе открытых источников.

религия, справки, календарь религиозных праздников