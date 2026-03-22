Канонизация Патриарха Грузии может произойти уже сегодня – митрополит Николоз

Синод не поднимет этот вопрос в ближайшее время, то их это вынудит сделать грузинский народ, считает митрополит

2026-03-22T10:07+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Канонизация Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II должна состояться в ближайшее время, технически это возможно даже сегодня, в день похорон, сказал митрополит Ахалкалакский, Кумурдский и Карийский, владыка Николоз журналистам. Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – жители столицы Грузии и регионов. По его словам, если Синод не поднимет этот вопрос в ближайшее время, то их это вынудит сделать грузинский народ. "Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Большая дверь закрылась, но мы надеемся, что откроется еще большая, потому что я думаю, что даже если Синод не поднимет этот вопрос (канонизация Патриарха), то народ вынудит нас это сделать", – сказал митрополит Ахалкалакский, Кумурдский и Карийский, владыка Николоз. Илия II будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.

