Канонизация Патриарха Грузии может произойти уже сегодня – митрополит Николоз
22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T12:26+0400
10:07 22.03.2026 (обновлено: 12:26 22.03.2026)
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Канонизация Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II должна состояться в ближайшее время, технически это возможно даже сегодня, в день похорон, сказал митрополит Ахалкалакский, Кумурдский и Карийский, владыка Николоз журналистам.
Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – жители столицы Грузии и регионов.
"Я убежден, что канонизация должна состояться в ближайшее время. Это возможно даже сегодня. В истории были случаи, когда процесс канонизации начинался в ту же минуту сразу после смерти, хотя тогда этот процесс был другим. Когда мы говорим о канонизации, мы говорим о всеобщем почитании", – отметил владыка Николоз.
По его словам, если Синод не поднимет этот вопрос в ближайшее время, то их это вынудит сделать грузинский народ.
"Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Большая дверь закрылась, но мы надеемся, что откроется еще большая, потому что я думаю, что даже если Синод не поднимет этот вопрос (канонизация Патриарха), то народ вынудит нас это сделать", – сказал митрополит Ахалкалакский, Кумурдский и Карийский, владыка Николоз.
Илия II будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.
В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.