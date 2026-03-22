Киев не исключает нормализации отношений ЕС с Россией
Трамп на днях раскритиковал европейцев за нежелание участвовать в операции в Ормузском проливе и заявил, что у США больше нет надобности работать с ЕС по... 22.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Конфликт с Ираном настолько серьезно повлиял на мировую политику и экономику, что Европа, являющаяся главным спонсором Украины, может пойти по пути нормализации отношений с Россией, из-за чего киевским властям придется пересмотреть свою военную стратегию, передает РИА Новости со ссылкой на "Страну.ua".
"Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки", — говорится в публикации.
Журналисты сделали вывод, что и то, и другое практически нереализуемо, а дальнейшее затягивание войны Киевом "несет риск серьезного ухудшения переговорных позиций украинских властей".
Американский лидер Дональд Трамп 17 марта на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме заявил, что без помощи Вашингтона Киев потерпел бы очень быстро поражение в конфликте против России.
Ранее Трамп, критикуя партнеров по НАТО, и в частности европейские страны, за нежелание участвовать в планируемой США операции в Ормузском проливе, сказал, что у Вашингтона нет необходимости работать с Евросоюзом по Украине. При этом он отметил, что его предшественник, экс-президент США Джо Байден, зря помогал киевскому режиму.