https://sputnik-georgia.ru/20260322/korol-velikobritanii-napravil-soboleznovaniya-po-povodu-konchiny-ilii-ii-297736512.html
Король Великобритании направил соболезнования по поводу кончины Илии II
Sputnik Грузия
Карл III подчеркнул важность личности Илии II в духовном наставничестве грузинского народа 22.03.2026
2026-03-22T13:24+0400
новости
грузия
великобритания
тбилиси
грузинская православная церковь
священный синод
илия второй
католикос-патриарх всея грузии илия ii
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/07/277412578_0:536:2048:1688_1920x0_80_0_0_80d4d9dc5af490dbb1958a51cbfe0af2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/07/277412578_0:344:2048:1880_1920x0_80_0_0_540183176cf2ede3e2acf58c53b11cca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, великобритания, тбилиси, грузинская православная церковь, священный синод, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii, общество
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Король Великобритании Карл III выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Илия II скончался 17 марта. 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в кафедральный собор Самеба. В эти дни круглосуточно сюда приходят сотни тысяч верующих — жители Тбилиси и регионов страны, чтобы проститься с Патриархом.Также продолжают поступать соболезнования со всего мира — от религиозных лидеров, государственных деятелей и международных организаций.
"Он навсегда останется в нашей памяти как человек, посвятивший всю жизнь служению Грузинской православной церкви, духовному наставничеству и постоянному служению грузинскому народу. Его деятельность отличалась мудростью и высоким моральным авторитетом, что принесло ему огромное уважение как в Грузии, так и за ее пределами", — говорится в письме к Священному Синоду.
Король также вспомнил визит Илии II в Великобританию в 2011 году и выразил искренние соболезнования духовенству, верующим и всем, кто скорбит по патриарху.
Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.
В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.