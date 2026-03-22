https://sputnik-georgia.ru/20260322/korol-velikobritanii-napravil-soboleznovaniya-po-povodu-konchiny-ilii-ii-297736512.html

Король Великобритании направил соболезнования по поводу кончины Илии II

Sputnik Грузия

Карл III подчеркнул важность личности Илии II в духовном наставничестве грузинского народа 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T13:24+0400

новости

грузия

великобритания

тбилиси

грузинская православная церковь

священный синод

илия второй

католикос-патриарх всея грузии илия ii

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/07/277412578_0:536:2048:1688_1920x0_80_0_0_80d4d9dc5af490dbb1958a51cbfe0af2.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Король Великобритании Карл III выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Илия II скончался 17 марта. 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в кафедральный собор Самеба. В эти дни круглосуточно сюда приходят сотни тысяч верующих — жители Тбилиси и регионов страны, чтобы проститься с Патриархом.Также продолжают поступать соболезнования со всего мира — от религиозных лидеров, государственных деятелей и международных организаций. Король также вспомнил визит Илии II в Великобританию в 2011 году и выразил искренние соболезнования духовенству, верующим и всем, кто скорбит по патриарху. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

