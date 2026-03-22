https://sputnik-georgia.ru/20260322/mir-skorbit-s-gruziey-tbilisi-poluchil-sotni-soboleznovaniy-iz-za-konchiny-ilii-ii-297725381.html
Мир скорбит с Грузией: Тбилиси получил сотни соболезнований из-за кончины Илии II
Sputnik Грузия
После смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии власти страны получили множество писем соболезнований от лидеров стран по всему миру 22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T12:18+0400
католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия
новости
общество
армения
азербайджан
тбилиси
ильхам алиев
никол пашинян
святая нино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/15/297718211_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_277a29be6eec8d82aa2835b5e455179b.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Ушел из жизни духовный отец Грузии, путеводная звезда грузинской нации, выдающийся религиозный лидер современности, пример силы веры – с такими словами мировые лидеры выражали соболезнования по поводу кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Илия II скончался 17 марта. Он возглавлял Грузинскую православную церковь в течение 49 лет. Во время его патриаршества автокефалию Грузинской православной церкви (ГПЦ) признал Вселенский патриархат, был подписан конкордат с властями Грузии, который закрепил особый статус ГПЦ и ее право собственности на храмы. После смерти Католикоса-Патриарха всея Грузии власти страны получили множество писем соболезнований от лидеров стран по всему миру. Свои соболезнования выразили также главы автокефальных православных церквей, а также глава Католической церкви – папа Лев XIV. "На протяжении своей долгой жизни Патриарх Илия II был благочестивым свидетелем веры в воскресшего Господа. Своим служением он поддерживал грузинский народ в период бедствий и коренных эпохальных перемен, с любовью защищал традиции и наполнял сердца людей и все общество надеждой", – говорится в письме Папы Римского. "Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной жизни единоверной Грузии", – говорится в письме Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Соболезнования по поводу кончины Католикос-Патриарха выразили и соседи Грузии по региону. "Своей деятельностью, направленной на установление мира и спокойствия на Кавказе, укрепление солидарности между людьми, межрелигиозного взаимопонимания и диалога, Его Святейшество Илия II завоевал сердца миллионов людей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, снискал глубокое уважение и симпатию", – отмечается в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни, сплочение общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти каждого", – говорится в соболезновании премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II были открыты книги соболезнований в посольствах Грузии по всему миру, где свои записи оставили мировые лидеры, которые не могут приехать в Грузию. В Грузии в связи с кончиной Католикоса-Патриарха мусульманская и езидская общины отменили торжества, приуроченные к празднованию Новруз-Байрама и Рамадан-байрама и Клоча Саре Сале. Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в храме Сиони 22 марта. Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/15/297718211_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_7480cffdf91306b4c7155eed03626a4c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, армения, азербайджан, тбилиси, ильхам алиев, никол пашинян, святая нино, грузинская православная церковь, вселенский патриархат, папа римский лев xiv, гпц, илия второй
католикос-патриарх всея грузии илия ii, грузия, новости, общество, армения, азербайджан, тбилиси, ильхам алиев, никол пашинян, святая нино, грузинская православная церковь, вселенский патриархат, папа римский лев xiv, гпц, илия второй
