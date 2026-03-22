На грузинский авиационный рынок вышла новая авиакомпания – OneClick Airways

На грузинский авиационный рынок вышла новая авиакомпания – OneClick Airways

Sputnik Грузия

Авиакомпания имеет право перевозить как грузы, так и пассажиров 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T23:01+0400

2026-03-22T23:01+0400

2026-03-22T23:01+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Новая авиакомпания OneClick Airways вышла на грузинский рынок, сообщили в Агентстве гражданской авиации. Авиакомпания имеет право перевозить как грузы, так и пассажиров. В реестре на авиакомпанию зарегистрирован один самолет – Boeing 737-81B. Компания сообщает, что сейчас выполняет чартерные рейсы и активно готовится к запуску регулярных рейсов, охватывающих "обширный географический ареал". Она, в частности, выполняла спецрейсы из Дубая и Таиланда, обеспечив безопасное возвращение граждан Грузии на родину. Согласно реестру предприятий, директором OneClick Airways является бывший глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе. Акционерное общество OneClick Airways было зарегистрировано в 2024 году.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии