Ограничения на передвижение транспорта действуют в Тбилиси из-за прощания с Патриархом
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря 22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T10:36+0400
2026-03-22T11:31+0400
10:36 22.03.2026 (обновлено: 11:31 22.03.2026)
Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II похоронят в северной части храма Сиони, слева от алтаря
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Центр Тбилиси сегодня полностью перекрыт в связи с похоронами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
В эти минуты в соборе Святой троицы (Самеба) проходит поминальная служба, после чего начнется отпевание, а затем гроб с телом Католикоса-Патриарха доставят в кафедральный храм Сиони.
Патриарх будет погребен между двумя святынями храма – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.
С поздней ночи и до завершения церемонии похорон для передвижения автомобилей закрыты следующие направления:
Правая набережная Куры – от моста Галактиона до района серных бань;
Левая набережная Куры от моста Галактиона до пересечения улиц Бочорма и Левильской набережной;
Площадь Гулия, улица Горгасали, площадь Горгасали;
Проспект Руставели и прилегающие к нему улицы, а также площадь Первой Республики и площадь Свободы;
Территория у Сухого моста, Саарбрюкенская площадь, площадь Хетагурова;
Мост Бараташвили, подъем Бараташвили;
Проспект Царицы Кетеван до пересечения с улицей Леха Качинского;
Улицы Табукашвили, Чантурия, Вирсаладзе, Атонели, Шалвы Дадиани, Коте Апхази, Пушкина, Серебряная улица, улица Бараташвили, улица Авлипа Зурабишвили, Телавская и Цурцумия.
Передвижение в остальной части города свободно. Желающие попасть в район, где полностью перекрыты дороги, могут воспользоваться альтернативными путями.