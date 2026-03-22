Отпевание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II завершилось

В 15:00 начнется пешее шествие с телом Илии II из Самеба в Сионский собор

2026-03-22T13:42+0400

2026-03-22T13:58+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Отпевание Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II завершилось в соборе Святой Троицы Самеба – в ближайшие часы состоится вынос тела и его перенос в Сионский собор, где пройдет погребение. Илия II скончался 17 марта. 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в кафедральный собор Самеба. В эти дни круглосуточно сюда приходят сотни тысяч верующих – жители Тбилиси и регионов страны, чтобы проститься с Патриархом. Также продолжают поступать соболезнования со всего мира – от религиозных лидеров, государственных деятелей и международных организаций. В 15:00 начнется пешее шествие с телом Илии II из Самеба в Сионский собор. Вдоль маршрута будет организован живой коридор, чтобы верующие могли проводить Патриарха в последний путь. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.

