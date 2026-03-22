Похороны Илии II: гроб с телом Патриарха доставлен в Сионский собор
Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола
2026-03-22T16:35+0400
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II принесли в Сионский собор, где после панихиды состоится погребение. Католикоса-Патриарха всея Грузии похоронят в северной части Сионского собора, слева от алтаря. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери. Место выбрал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. Во время похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. По маршруту траурной процессии от кафедрального собора Святой Троицы Самеба до Сионского собора был организован почетный коридор из военнослужащих. Вдоль всего шествия также находились жители Тбилиси и регионов, которые отдали дань уважения духовному лидеру страны. На похороны в Тбилиси приехали зарубежные делегации, в том числе президент Армении Ваагн Хачатурян, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, представители Ватикана, Русской православной церкви и других религиозных конфессий. На церемонии также присутствовали представители властей Грузии. Божественная литургия в кафедральном соборе Самеба началась в 09:00. Ее возглавил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио, в сослужении членов Священного Синода. Верующие, находившиеся во дворе собора, могли наблюдать за богослужением в прямом эфире на установленных экранах. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
