https://sputnik-georgia.ru/20260322/predsedatel-milli-medzhlisa-azerbaydzhana-pribyla-v-tbilisi-na-pokhorony-ilii-ii-297733299.html

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны Илии II

Sputnik Грузия

Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверийской Божьей матери в Сионском соборе 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T12:29+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/13/266078324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e1cd0b7b46afa1da6a287aae349874.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла в Тбилиси на похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Илия II скончался 17 марта. Гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии был доставлен в собор Самеба 18 марта. Проститься с патриархом в эти дни круглосуточно идут сотни тысяч верующих – жители столицы Грузии и регионов. Гафарову в аэропорту встретил замглавы МИД Грузии. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана примет участие в церемонии вместе с делегацией. Ранее утром в воскресенье в Тбилиси прибыл президент Армении Ваагн Хачатурян. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. В момент похорон во всех храмах Мцхета-Тбилисской епархии будут звонить в колокола. На самих похоронах будут присутствовать только священнослужители. Верующие смогут попасть в Сионский собор уже 23 марта.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

