Прощание с Илией II: первые лица Грузии отметили роль Патриарха в объединении нации

Прощание с Илией II: первые лица Грузии отметили роль Патриарха в объединении нации

Илия II учил грузин, что даже во времена величайших испытаний выход заключается в вере в Господа и любви друг к другу, сказал президент 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T15:10+0400

2026-03-22T15:10+0400

2026-03-22T16:10+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Президент, премьер-министр и спикер парламента Грузии выступили на церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, отметив ключевую роль Его Святейшества в истории страны, церкви и объединении народа. Илия II скончался 17 марта. С 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии находился в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Как отметил президент, Илия II учил грузин, что даже во времена величайших испытаний выход заключается в вере в Господа и любви друг к другу. "После восстановления независимости, когда наша страна переживала самые тяжелые бури, Вы были главной опорой нации. Когда вокруг царило отчаяние, Ваш спокойный голос был нашим утешением и надеждой на спасение. Вы научили нас, что даже во времена величайших испытаний решение лежит в вере в Господа и любви друг к другу", – сказал Кавелашвили. По его словам, Его Святейшество и Блаженный Илия II был и остается объединителем нации. Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Грузия прощается с патриархом, заложившим фундамент золотого века возрождения Матери-Церкви. По словам главы правительства, единственное, что может облегчить возникшее у каждого грузина чувство сиротства, – это вера в то, что Илия II своими молитвами из небесной Грузии сделает страну сильнее. Как отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, главной мечтой патриарха было видеть свой народ единым в Церкви Христовой. Спикер парламента подчеркнул, что Илия II построил мост между веками и объединил грузинский народ. Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, католикос-патриарх всея грузии илия ii