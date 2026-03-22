Прощание с Илией II: первые лица Грузии отметили роль Патриарха в объединении нации
15:10 22.03.2026 (обновлено: 16:10 22.03.2026)
© photo: Sputnik / StringerПохороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Илия II учил грузин, что даже во времена величайших испытаний выход заключается в вере в Господа и любви друг к другу, сказал президент
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Президент, премьер-министр и спикер парламента Грузии выступили на церемонии прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, отметив ключевую роль Его Святейшества в истории страны, церкви и объединении народа.
Илия II скончался 17 марта. С 18 марта гроб с телом Католикоса-Патриарха всея Грузии находился в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.
"Сегодня здесь, в этом соборе, который является символом возрождения нашего государства, силы и вечности нации, Грузия склоняется перед бессмертной душой своего Патриарха, Его Святейшества и Блаженства Илии II", – сказал президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Как отметил президент, Илия II учил грузин, что даже во времена величайших испытаний выход заключается в вере в Господа и любви друг к другу.
"После восстановления независимости, когда наша страна переживала самые тяжелые бури, Вы были главной опорой нации. Когда вокруг царило отчаяние, Ваш спокойный голос был нашим утешением и надеждой на спасение. Вы научили нас, что даже во времена величайших испытаний решение лежит в вере в Господа и любви друг к другу", – сказал Кавелашвили.
По его словам, Его Святейшество и Блаженный Илия II был и остается объединителем нации.
Как отметил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Грузия прощается с патриархом, заложившим фундамент золотого века возрождения Матери-Церкви.
"Приношу свои соболезнования всей Грузии. Сегодняшний день полон глубокой боли для каждого из нас. Сегодня заканчивается великая эпоха. Мы прощаемся с нашим возлюбленным Патриархом, нашим духовным отцом, посвятившим всю свою жизнь служению Отечеству и Матери-Церкви", – сказал Кобахидзе.
По словам главы правительства, единственное, что может облегчить возникшее у каждого грузина чувство сиротства, – это вера в то, что Илия II своими молитвами из небесной Грузии сделает страну сильнее.
Как отметил спикер парламента Шалва Папуашвили, главной мечтой патриарха было видеть свой народ единым в Церкви Христовой.
"Он смог это сделать. И вот так он предстал перед Господом – сияющий и исполненный благодати. Это мы, его поколение, жившие с ним, видевшие его, ощущаем его благодать и свидетельствуем о его величии. Но его история на этом не заканчивается. После нас его поколение продолжит этот путь, поколение его крестников, наших детей, несущих его имя, его благословение и его благодать", – заявил Папуашвили.
Спикер парламента подчеркнул, что Илия II построил мост между веками и объединил грузинский народ.
Илия II будет погребен между двумя святынями – Крестом святой Нино и Иконой Иверской Божьей матери в Сионском соборе. Такой выбор сделал местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио.