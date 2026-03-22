Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260322/samoe-grandioznoe-proschanie-v-istorii-gruzii---posledniy-put-patriarkha-ilii-ii-v-foto-297736219.html
Самое грандиозное прощание в истории Грузии – последний путь Патриарха Илии II в фото
Sputnik Грузия
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси началась церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Литургия, чин отпевания... 22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T16:15+0400
2026-03-22T18:14+0400
мультимедиа
фотоленты
новости грузии в фотографиях
религия
грузия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/16/297740861_265:266:2353:1440_1920x0_80_0_0_744f0bad8605431b4b387f8247f5af8b.jpg
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы прошла заупокойная литургия, в которой участвуют тысячи верующих, представители духовенства, государственных структур и зарубежные делегации.В течение дня в соборе совершался чин отпевания, после чего гроб вынесли из храма. Траурная процессия сопровождается почетным военным кордоном и проходит по улицам города к месту погребения.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/16/297740861_476:244:2071:1440_1920x0_80_0_0_7fa2df6138ba60c7b5eca488a0c7cdba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:15 22.03.2026 (обновлено: 18:14 22.03.2026)
Подписаться
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси началась церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Литургия, чин отпевания и траурное шествие собрали тысячи людей, представителей духовенства, власти и зарубежные делегации
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы прошла заупокойная литургия, в которой участвуют тысячи верующих, представители духовенства, государственных структур и зарубежные делегации.
В течение дня в соборе совершался чин отпевания, после чего гроб вынесли из храма. Траурная процессия сопровождается почетным военным кордоном и проходит по улицам города к месту погребения.
© photo: Sputnik / Stringer

Раннее утро у собора Святой Троицы.

1/25
Раннее утро у собора Святой Троицы.

В храме звучит первая молитва дня прощания.

2/25
В храме звучит первая молитва дня прощания.

Площадь перед Самеба постепенно заполняется.

3/25
Площадь перед Самеба постепенно заполняется.

Люди стоят молча, со сосредоточенными и скорбными лицами.

4/25
Люди стоят молча, со сосредоточенными и скорбными лицами.

Едва сдерживая слезы.

5/25
Едва сдерживая слезы.

Почетный военный кордон занимает позиции.

6/25
Почетный военный кордон занимает позиции.

Солдаты выстраиваются вдоль маршрута церемонии.

7/25
Солдаты выстраиваются вдоль маршрута церемонии.

© photo: Sputnik / Stringer
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
8/25
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Площадь у собора и центральные улицы заполнены людьми.

9/25
Площадь у собора и центральные улицы заполнены людьми.

Горожане наблюдают за происходящим через специально установленные мониторы.

10/25
Горожане наблюдают за происходящим через специально установленные мониторы.

Тбилиси склонил голову.

11/25
Тбилиси склонил голову.

Гроб с телом Илии II вынесли из собора Святой Троицы.

12/25
Гроб с телом Илии II вынесли из собора Святой Троицы.

Его несли на руках от собора Самеба до Сиони.

13/25
Его несли на руках от собора Самеба до Сиони.

14/25
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Священнослужители идут позади процессии, сопровождая Патриарха в последний путь.

15/25
Священнослужители идут позади процессии, сопровождая Патриарха в последний путь.

16/25
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Храм постепенно пустеет. Собор Святой Троицы
покидают и горожане.

17/25
Храм постепенно пустеет. Собор Святой Троицы
покидают и горожане.

Во время траурного шествия люди идут за гробом, молча сопровождая Патриарха в последний путь.

18/25
Во время траурного шествия люди идут за гробом, молча сопровождая Патриарха в последний путь.

Огонь в руках верующих становится знаком памяти и молитвы за Илию II.

19/25
Огонь в руках верующих становится знаком памяти и молитвы за Илию II.

Среди пришедших – семьи с детьми. Многие приходят проститься вместе, передавая память следующим поколениям.

20/25
Среди пришедших – семьи с детьми. Многие приходят проститься вместе, передавая память следующим поколениям.

Почти полвека Илия II возглавлял Грузинскую церковь, оставаясь духовным ориентиром для страны.

21/25
Почти полвека Илия II возглавлял Грузинскую церковь, оставаясь духовным ориентиром для страны.

Его служение пришлось на годы перемен и испытаний, и для многих он стал символом стабильности и веры.

22/25
Его служение пришлось на годы перемен и испытаний, и для многих он стал символом стабильности и веры.

С его именем связаны возрождение церковной жизни и укрепление религиозной традиции в Грузии.

23/25
С его именем связаны возрождение церковной жизни и укрепление религиозной традиции в Грузии.

День прощания завершает целую эпоху/

24/25
День прощания завершает целую эпоху/

Оставляя после себя память о долгом служении и вере, которая объединила тысячи людей в этом пути.

25/25
Оставляя после себя память о долгом служении и вере, которая объединила тысячи людей в этом пути.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0