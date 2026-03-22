Самое грандиозное прощание в истории Грузии – последний путь Патриарха Илии II в фото
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси началась церемония прощания с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Литургия, чин отпевания... 22.03.2026, Sputnik Грузия
С раннего утра в кафедральном соборе Святой Троицы прошла заупокойная литургия, в которой участвуют тысячи верующих, представители духовенства, государственных структур и зарубежные делегации.В течение дня в соборе совершался чин отпевания, после чего гроб вынесли из храма. Траурная процессия сопровождается почетным военным кордоном и проходит по улицам города к месту погребения.
Самое грандиозное прощание в истории Грузии – последний путь Патриарха Илии II в фото 16:15 22.03.2026 (обновлено: 18:14 22.03.2026)
Раннее утро у собора Святой Троицы.
В храме звучит первая молитва дня прощания.
Площадь перед Самеба постепенно заполняется.
Люди стоят молча, со сосредоточенными и скорбными лицами.
Едва сдерживая слезы.
Почетный военный кордон занимает позиции.
Солдаты выстраиваются вдоль маршрута церемонии.
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Площадь у собора и центральные улицы заполнены людьми.
Горожане наблюдают за происходящим через специально установленные мониторы.
Тбилиси склонил голову.
Гроб с телом Илии II вынесли из собора Святой Троицы.
Его несли на руках от собора Самеба до Сиони.
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Священнослужители идут позади процессии, сопровождая Патриарха в последний путь.
Похороны Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго 22 марта 2026 года
Храм постепенно пустеет. Собор Святой Троицы
покидают и горожане.
Храм постепенно пустеет. Собор Святой Троицы покидают и горожане.
Во время траурного шествия люди идут за гробом, молча сопровождая Патриарха в последний путь.
Огонь в руках верующих становится знаком памяти и молитвы за Илию II.
Среди пришедших – семьи с детьми. Многие приходят проститься вместе, передавая память следующим поколениям.
Почти полвека Илия II возглавлял Грузинскую церковь, оставаясь духовным ориентиром для страны.
Его служение пришлось на годы перемен и испытаний, и для многих он стал символом стабильности и веры.
С его именем связаны возрождение церковной жизни и укрепление религиозной традиции в Грузии.
День прощания завершает целую эпоху/
Оставляя после себя память о долгом служении и вере, которая объединила тысячи людей в этом пути.
