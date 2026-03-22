Спецпредставитель президента РФ Швыдкой присутствует на похоронах Илии II
Спецпредставитель президента РФ Швыдкой присутствует на похоронах Илии II
Швыдкой передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии 22.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-22T13:35+0400
2026-03-22T13:35+0400
2026-03-22T13:35+0400
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Спецпредставитель Президента РФ Михаил Швыдкой присутствовал на похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в Кремле. Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходит в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе. Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
россия, грузия, общество, михаил швыдкой, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Спецпредставитель президента РФ Швыдкой присутствует на похоронах Илии II
Швыдкой передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Спецпредставитель Президента РФ Михаил Швыдкой присутствовал на похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщили в Кремле.
Церемония похорон католикоса-патриарха всея Грузии Илии II проходит в воскресенье в Тбилиси в кафедральном соборе Цминда Самеба, после чего его захоронят в Сионском соборе.
"На похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II присутствовал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который передал глубокие соболезнования главы Российского государства духовенству и народу Грузии", - говорится в сообщении Кремля в канале Max.
Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.