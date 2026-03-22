В Грузии проводили в последний путь Илию II: ушла эпоха, объединившая страну

В Грузии проводили в последний путь Илию II: ушла эпоха, объединившая страну

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II похоронен – вся страна провожала своего духовного пастыря со слезами на глазах 22.03.2026

2026-03-22T19:43+0400

2026-03-22T19:43+0400

2026-03-22T19:43+0400

Илия II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. В тот день он был госпитализирован, а вечером Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Шио Муджири сообщил о его смерти.Для Грузии это утрата не только религиозного деятеля, но и фигуры, сыгравшей ключевую роль в новейшей истории государства.Патриарх, в миру Ираклий Шиолашвили, возглавил Грузинскую православную церковь в 1977 году.За годы его служения были восстановлены сотни храмов, возрождено духовное образование, значительно выросло число прихожан.Он оставался одним из самых авторитетных общественных лидеров страны, а уровень доверия к церкви стабильно достигал рекордных показателей.Прощание с Илией II стало событием национального масштаба, обозначив завершение целой эпохи в истории Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

