Впервые Тбилиси примет чемпионат мира по дзюдо

Континентальный чемпионат впервые прошел в столице Грузии в 2009 году 22.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-22T19:42+0400

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Впервые чемпионат мира по дзюдо 2029 года примет столица Грузии, заявил президент Всемирной федерации дзюдо Мариус Визер во время церемонии открытия Тбилисского турнира Большого шлема. Кроме того, в апреле Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо. Континентальный чемпионат впервые прошел в столице Грузии в 2009 году. По словам Визера, в ближайшем будущем также будет подписано соглашение с грузинской стороной о продлении Тбилисского турнира Большого шлема еще на четыре года. Что касается чемпионата мира по дзюдо 2026 года, то он пройдет в Азербайджане, а 2027 года – в Казахстане. Судьба мирового первенства 2028 года пока не ясна из-за летних Олимпийских игр.

