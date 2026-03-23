Грузия сохранила 91-е место в мировом рейтинге счастья

Исследование, основанное на опросах Gallup и "лестнице Кантрила", демонстрирует, что Грузия опережает по уровню субъективного благополучия соседние Турцию и... 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузия уже третий год подряд сохраняет свои позиции в рейтинге самых счастливых стран – в 2025 году она заняла 91 место среди 147 государств мира.Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) подготовлен специально для ООН. Всемирный день счастья отмечается 20 марта, дата была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.В докладе оцениваются 147 стран мира. Учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, доступность социальной поддержки, восприятие коррупции, степень личной свободы, а также щедрость, которая рассматривается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность.В рейтинге Грузия расположилась между Лаосом (92 место) и Гонконгом (90 место).Среди соседних стран Грузия опережает Азербайджан (102 место) и Турцию (94 место), но уступает Армении (89 место) и России (79 место).Среди постсоветских стран Грузия также уступает Литве (28 место), Эстонии (46 место), Казахстану (33 место), Латвии (48 место), Узбекистану (53 место), Кыргызстану (66 место) и Молдове (77 место).Первое место в рейтинге занимает Финляндия. На втором и третьем местах расположились Исландия и Дания. Кроме того, в десятку наиболее счастливых стран вошли Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.США занимают 23-ю позицию. А Великобритания и Франция расположились на 29 и 35 местах соответственно.Последнее, 147 место в рейтинге занимает Афганистан. В пятерку самых несчастных стран также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве и Ботсвана.Измерение субъективного благополучия в отчете опирается на три основных показателя: оценки жизни, положительные эмоции и отрицательные эмоции. Рейтинги счастья основаны на оценках жизни как наиболее стабильном показателе качества жизни людей.Основным источником данных в отчете остается всемирный опрос социологической службы Gallup, который просит респондентов оценить свою текущую жизнь в целом. Опрашиваемые дают числовой ответ по шкале, называемой лестницей Кантрила, где верхняя ступенька соответствует лучшей возможной жизни, а нижняя – худшей.Респондентов спрашивают, много ли они вчера улыбались или смеялись и испытывали ли они много удовольствия. А также испытывали ли они вчера определенные отрицательные эмоции в течение большей части дня.

