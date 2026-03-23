https://sputnik-georgia.ru/20260323/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-marta-2026-297712951.html

Какой сегодня церковный праздник: 23 марта 2026

Какой сегодня церковный праздник: 23 марта 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 23 марта отмечают день памяти cвятых Кодрата, Саторина, Руфина, Анастасии, Иоанна и других

2026-03-23T01:01+0400

2026-03-23T01:01+0400

2026-03-23T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23533/11/235331101_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_524fa9510ee2f7f53e45c0273d5f4d16.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Мученик Кодрат и другиеПо церковному календарю 23 марта поминают мученика Кодрата и других с ним пострадавших в III веке.Одна благочестивая женщина бежала в горы из греческого города Коринф, спасаясь во время гонения на христиан. В горах она родила сына и вскоре скончалась. По преданию, младенец выжил чудесным образом – облако опускалось на мальчика и питало его сладкой росой.Кодрат увидел других людей, только когда стал совсем взрослым. Он повстречал христиан, которые рассказали ему о своей вере и научили грамоте.Изучив в совершенстве врачебное искусство, он много и охотно помогал людям, но предпочитал уединенную жизнь, которую проводил в тишине и молитве.К отшельнику часто приходили друзья и те, кто хотел послушать его наставления, но однажды их всех схватили по приказу императора Декия и заключили в тюрьму. Кодрат в заключении и во время пыток ободрял своих товарищей и поддерживал их силы.Когда им вынесли смертный приговор, мученики помолились и стали подходить сами к палачу, склоняя перед мечом голову.Святые мученикиПо церковному календарю 23 марта поминают мучеников Кодрата, Саторина, Руфина и других, пострадавших во время преследования императора Декия (249-251) и его преемника Валериана (253-259).Происходил cвятой Кодрат Никомидийский из знатной семьи. Обладая значительным богатством, cвятой не жалел средств на помощь братьям-христианам, томившимся в заключении за веру.Когда в Никомидию прибыл посланник императора Декия, проконсул Перенний, то cвятой Кодрат добровольно предстал пред ним, чтобы своей самоотверженной решимостью укрепить мужество заключенных собратьев.Вначале Перенний старался отвратить Кодрата от Христа, обещая ему награды и почести. Затем, увидев тщетность своих попыток, он бросил cвятого в темницу и повелел, положив его спиной на мелкие гвозди, придавить большим камнем.Отправившись в Никею, проконсул приказал вести за собой всех заключенных христиан, в том числе и cвятого Кодрата. По прибытии в город Кодрат попросил, чтобы их отвели в языческий храм. Как только ему развязали руки и ноги, он устремился к идолам и стал опрокидывать и разбивать их.По приказу проконсула Кодрата предали истязаниям. Святой, несмотря на страшные муки, оставался тверд духом и своим подвигом укреплял других мучеников, которым жгли раны горящими свечами.Во время страданий мучеников внезапно осенило светлое облако, а язычники оказались в совершенной тьме. В наступившем молчании было слышно тихое пение Ангелов, славящих Бога. Многие из присутствовавших тут же исповедали себя христианами. Перенний, приписав чудодействию волшебство, повелел отвести в темницу новых избранников Божьих.Из Никеи мученики отправились вслед за проконсулом в Апамею, затем в Кесарию, Аполлонию и Геллеспонт, где их всячески пытали, добиваясь отречения.Святого Кодрата завязали в мешок, наполненный ядовитыми гадами, и бросили на ночь в глубокий ров. На другое утро все в изумлении увидели, что мученик цел и невредим. Когда его стали беспощадно избивать, два благородных мужа – Саторин и Руфин – прониклись состраданием к мученику. Это было замечено, и Саторина и Руфина обезглавили.Перенний подвергал мученика все более жестоким и изощренным пыткам, но не мог сломить его дух. В бессильной злобе проконсул велел обезглавить cвятого Кодрата.Анастасия ПатрикияПо церковному календарю 23 марта поминают преподобную Анастасию Патрикию, которая жила в VI веке.Родилась будущая cвятая в семье константинопольских аристократов. Патрикия была очень красива, но для многих, в первую очередь, она была образцом добродетели и пользовалась большим уважением императора Юстиниана (527-565).Анастасия, рано овдовев, покинула тайно столицу вскоре после похорон. Поселившись в окрестностях Александрии, она основала небольшую обитель и посвятила себя служению Господу.Через несколько лет, овдовев, Юстиниан вспомнил об Анастасии и захотел на ней жениться. Не желая возвращения к мирской жизни, она при помощи отца Даниила скрылась под видом мужчины-монаха в далекой пещере. Святая прожила в ней до конца своих дней в постоянной молитве и тихо скончалась примерно в 568 году.ЗлатоустПо церковному календарю 23 марта поминают преподобного Иоанна Хахульского (Иоанэ Хахулели), нареченного за особый дар красноречия "Окропири", что в переводе с грузинского означает "Златоуст".Иоанн Хахульский – современник царя Баграта III Курапалата (975-1014), был очень образованным церковным деятелем, каллиграфом и переводчиком. Был рукоположен в сан епископа Болнисского, а потом пребывал в Хахульском монастыре.Вместе с преподобными Иоанном (Грдзелидзе), его духовным отцом, и Арсением Ниноцминдским он отправился в Иверский монастырь на святой горе Афон.На Афоне Иоанн Хахульский вместе с преподобным Евфимием Святогорцем, настоятелем монастыря, трудился над переводом духовных книг. Святой Иоанн, согласно житию Григория Святогорца, преставился на Афоне.ИмениныПо церковному календарю 23 марта именины отмечают Анастасия, Василиса, Галина, Клавдия, Виктор, Георгий, Дмитрий, Денис, Киприан, Кондратий, Леонид, Михаил, Марк, Ника, Никифор, Феодора и Павел.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников