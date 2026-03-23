В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год

В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T09:01+0400

2026-03-23T09:01+0400

2026-03-23T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2025 году, по уточненным данным, составил 7,5% по сравнению с показателем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными. В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 104,6 миллиарда лари (38,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,6%, а ВВП на душу населения – 10,3 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2025 году показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и культуры, развлечений и отдыха. Спад наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 7,5%), электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (на 4,5%) и горнодобывающей сферы (на 3%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика