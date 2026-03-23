https://sputnik-georgia.ru/20260323/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-2025-god-297751758.html
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности 23.03.2026, Sputnik Грузия
09:01 23.03.2026
© photo: Sputnik / StringerГородские часы с надписью Тбилиси в центре города на проспекте Руставели
Городские часы с надписью Тбилиси в центре города на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2026
© photo: Sputnik / Stringer
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2025 году, по уточненным данным, составил 7,5% по сравнению с показателем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными.
В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 104,6 миллиарда лари (38,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,6%, а ВВП на душу населения – 10,3 тысячи долларов.

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в 2025 году показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и культуры, развлечений и отдыха.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2025 году

Сфера экономики

Рост, %

Информация и коммуникация

28,7

Образование

24,5

Финансовая и страховая деятельность

12,9

Административная деятельность

12,4

Искусство, отдых, развлечения

12,3

Спад наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 7,5%), электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (на 4,5%) и горнодобывающей сферы (на 3%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2025 году

Сфера экономики

Рост, %

Торговля

3,8

Операции с недвижимым имуществом

5,0

Обрабатывающая промышленность

3,9

Информация и коммуникация

28,7

Строительство

0,8

