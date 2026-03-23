В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T09:01+0400
2026-03-23T09:01+0400
2026-03-23T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2025 году, по уточненным данным, составил 7,5% по сравнению с показателем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными. В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 104,6 миллиарда лари (38,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,6%, а ВВП на душу населения – 10,3 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2025 году показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и культуры, развлечений и отдыха. Спад наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 7,5%), электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (на 4,5%) и горнодобывающей сферы (на 3%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2025 год
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2025 году, по уточненным данным, составил 7,5% по сравнению с показателем 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными.
В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 104,6 миллиарда лари (38,5 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 4,6%, а ВВП на душу населения – 10,3 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2025 году показали сферы информации и коммуникации, образования, финансовой и страховой деятельности, административной деятельности и культуры, развлечений и отдыха.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2025 году
Сфера экономики
Рост, %
Информация и коммуникация
28,7
Образование
24,5
Финансовая и страховая деятельность
12,9
Административная деятельность
12,4
Искусство, отдых, развлечения
12,3
Спад наблюдался в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства (на 7,5%), электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха (на 4,5%) и горнодобывающей сферы (на 3%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2025 году
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
3,8
Операции с недвижимым имуществом
5,0
Обрабатывающая промышленность
3,9
Информация и коммуникация
28,7
Строительство
0,8