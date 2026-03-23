https://sputnik-georgia.ru/20260323/verkhniy-lars-segodnya-doroga-zakryta-dlya-bolshegruzov-297753135.html

Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Sputnik Грузия

Единственная сухопутная дорога в РФ превратилась в зону риска из-за угрозы лавин 23.03.2026, Sputnik Грузия

погода

грузия

новости

верхний ларс

тбилиси

армения

национальное агентство окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296611323_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_36de7a05b4ded03f6d7234ed5bf232e5.jpg

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), введены ограничения для грузового транспорта из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно. По данным Национальное агентство окружающей среды Грузии, на участках Млета–Гудаури и Гудаури–Коби движение осуществляется без остановок. При этом на отрезке Гудаури–Коби проезд разрешен только через противолавинные тоннели. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

