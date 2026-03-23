Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Единственная сухопутная дорога в РФ превратилась в зону риска из-за угрозы лавин 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T10:27+0400
2026-03-23T10:27+0400
2026-03-23T10:27+0400
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), введены ограничения для грузового транспорта из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. В частности, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно. По данным Национальное агентство окружающей среды Грузии, на участках Млета–Гудаури и Гудаури–Коби движение осуществляется без остановок. При этом на отрезке Гудаури–Коби проезд разрешен только через противолавинные тоннели. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
тбилиси
армения
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, национальное агентство окружающей среды
Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Единственная сухопутная дорога в РФ превратилась в зону риска из-за угрозы лавин
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к границе Грузии с Россией (ТПП "Казбеги"), введены ограничения для грузового транспорта из-за сильного снегопада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
В частности, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури–Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс. Для остальных видов транспорта движение свободно.
По данным Национальное агентство окружающей среды Грузии, на участках Млета–Гудаури и Гудаури–Коби движение осуществляется без остановок. При этом на отрезке Гудаури–Коби проезд разрешен только через противолавинные тоннели.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.