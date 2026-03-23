https://sputnik-georgia.ru/20260323/zapakhlo-bolshimi-dengami-zolotoy-sostav-investorov-ssha-edet-v-tbilisi-297754338.html
Запахло большими деньгами: "золотой состав" инвесторов США едет в Тбилиси
Запахло большими деньгами: "золотой состав" инвесторов США едет в Тбилиси
Sputnik Грузия
Визит американских инвесторов, организованный при поддержке Нацбанка, направлен на углубление интеграции Грузии в мировые финансовые потоки 23.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-23T12:52+0400
2026-03-23T12:52+0400
2026-03-23T12:52+0400
экономика
грузия
новости
сша
натия турнава
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/17/297754171_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4d83100ff60d5c791ca95cd137df83fa.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузию по приглашению Национального банка посетит делегация американских инвесторов, в состав которой войдут такие известные международные инвестиционные и финансовые компании, как JPMorgan, Morgan Stanley Investment Management, Kirkoswald и Aberdeen, MetLife, сообщили в пресс-службе регулятора. В ходе визита американские инвесторы встретятся с представителями государственного и частного секторов. Кроме того, состоится совместная встреча с президентом Нацбанка Натией Турнава и министром финансов Лашей Хуцишвили. В ходе встречи грузинская сторона познакомит американских гостей с инвестиционным климатом Грузии и макроэкономическими показателями. Они также предоставят информацию об устойчивости банковского и финансового сектора Грузии. "Визит американских инвесторов в Грузию направлен на углубление сотрудничества с международными институциональными инвесторами и обмен информацией об инвестиционных возможностях. В рамках встреч такого формата инвесторы получат возможность ознакомиться с макроэкономической обстановкой в стране и текущей ситуацией в финансовом секторе", – заявила Турнава. По ее словам, этот визит еще раз подчеркивает доверие американских инвесторов и их высокий интерес к Грузии Группа американских инвесторов, пребывающая в Грузию, также примет участие во второй международной конференции по рынкам капитала, которая в этом году организована компанией TBC Capital при поддержке Национального банка Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/17/297754171_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_30e4c985aba2b75963897e8c5aa6753e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сша, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, сша, натия турнава, национальный банк грузии
Запахло большими деньгами: "золотой состав" инвесторов США едет в Тбилиси
Визит американских инвесторов, организованный при поддержке Нацбанка, направлен на углубление интеграции Грузии в мировые финансовые потоки
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузию по приглашению Национального банка посетит делегация американских инвесторов, в состав которой войдут такие известные международные инвестиционные и финансовые компании, как JPMorgan, Morgan Stanley Investment Management, Kirkoswald и Aberdeen, MetLife, сообщили в пресс-службе регулятора.
В ходе визита американские инвесторы встретятся с представителями государственного и частного секторов. Кроме того, состоится совместная встреча с президентом Нацбанка Натией Турнава и министром финансов Лашей Хуцишвили.
В ходе встречи грузинская сторона познакомит американских гостей с инвестиционным климатом Грузии и макроэкономическими показателями. Они также предоставят информацию об устойчивости банковского и финансового сектора Грузии.
"Визит американских инвесторов в Грузию направлен на углубление сотрудничества с международными институциональными инвесторами и обмен информацией об инвестиционных возможностях. В рамках встреч такого формата инвесторы получат возможность ознакомиться с макроэкономической обстановкой в стране и текущей ситуацией в финансовом секторе", – заявила Турнава.
По ее словам, этот визит еще раз подчеркивает доверие американских инвесторов и их высокий интерес к Грузии
Группа американских инвесторов, пребывающая в Грузию, также примет участие во второй международной конференции по рынкам капитала, которая в этом году организована компанией TBC Capital при поддержке Национального банка Грузии.