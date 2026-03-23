Запахло большими деньгами: "золотой состав" инвесторов США едет в Тбилиси

Визит американских инвесторов, организованный при поддержке Нацбанка, направлен на углубление интеграции Грузии в мировые финансовые потоки 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузию по приглашению Национального банка посетит делегация американских инвесторов, в состав которой войдут такие известные международные инвестиционные и финансовые компании, как JPMorgan, Morgan Stanley Investment Management, Kirkoswald и Aberdeen, MetLife, сообщили в пресс-службе регулятора. В ходе визита американские инвесторы встретятся с представителями государственного и частного секторов. Кроме того, состоится совместная встреча с президентом Нацбанка Натией Турнава и министром финансов Лашей Хуцишвили. В ходе встречи грузинская сторона познакомит американских гостей с инвестиционным климатом Грузии и макроэкономическими показателями. Они также предоставят информацию об устойчивости банковского и финансового сектора Грузии. "Визит американских инвесторов в Грузию направлен на углубление сотрудничества с международными институциональными инвесторами и обмен информацией об инвестиционных возможностях. В рамках встреч такого формата инвесторы получат возможность ознакомиться с макроэкономической обстановкой в стране и текущей ситуацией в финансовом секторе", – заявила Турнава. По ее словам, этот визит еще раз подчеркивает доверие американских инвесторов и их высокий интерес к Грузии Группа американских инвесторов, пребывающая в Грузию, также примет участие во второй международной конференции по рынкам капитала, которая в этом году организована компанией TBC Capital при поддержке Национального банка Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

