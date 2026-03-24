Какой сегодня церковный праздник: 24 марта 2026

По православному церковному календарю 24 марта отмечают день памяти cвятых Пиония, Лина, Савины, Македонии, Асклипиада, Софрония, Евфимия и других 24.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-24T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 24 марта поминают священномучеников Пиония и Лина, пресвитеров Смирнских, а также мученика Асклипиада, мучениц Савину и Македонию, пострадавших в Смирне во время правления императора Декия (249-251).Узнав о начале преследования христиан, пресвитер Пионий вместе с Асклипиадом и Савиной строго постились и молились, готовясь к страданиям. Исповедников схватили и после краткого допроса бросили в темницу.В тюрьме мученики встретили пресвитера соборной церкви Смирны Лина и Македонию из села Карины, также схваченных за исповедание Христа. После многочисленных пыток священномученика Пиония распяли, а крест обложили дровами и подожгли.Когда костер догорел, присутствующие увидели, что тело cвятого осталось совершенно невредимым, а лицо его сияло Божественной благодатью. Произошло это в 250 году.Патриарх ИерусалимскийПо церковному календарю 24 марта поминают святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.Родился будущий cвятой в Дамаске примерно 580-м. Он получил блестящее образование, особенно преуспев в изучении философии, за что был назван "Премудрым".Он много путешествовал по монастырям, общаясь с отшельниками и пустынножителями. В Иерусалимском монастыре Феодосия Великого он подружился с иеромонахом Иоанном Мосхом, став его духовным сыном.Совершая вместе паломничество по разным обителям, они, записывая жития и поучения подвижников, впоследствии составили знаменитую книгу "Лимонарь" или "Луг духовный".Спасаясь от опустошительных набегов персов, они сначала удалились в Антиохию, а потом в Египет, где Софроний и принял постриг. Патриархом Иерусалимским его избрали в 634 году. Он был предстоятелем десять лет.Святой Софроний стал свидетелем осады Иерусалима магометанами. Горожане, изнуренные голодом, открыли ворота города с условием, что завоеватели пощадят христианские святыни. Обещания противник не выполнил, и патриарх скончался в глубокой скорби о судьбе христианских реликвий.Затворник ПечерскийПо церковному календарю 24 марта поминают преподобного Софрония, затворника Печерского.Подвизался будущий cвятой в Киево-Печерском монастыре в XIII веке. Софроний был строгим подвижником и молитвенником. Он всю жизнь носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.Ежедневно преподобный прочитывал всю Псалтирь. Мощи святого почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах.Архиепископ НовгородскийПо церковному календарю 24 марта поминают святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.Жил будущий святой в XV веке. В 15 лет он ушел в Вяжицкий монастырь, расположенный рядом с Новгородом.Добродетельного инока архиепископ Новгородский Симеон назначил архиерейским экономом. Новый эконом, к изумлению многих, занимая столь высокое положение, иноческие подвиги нес так же усердно, как и в дремучих лесах.После смерти владыки Симеона Евфимий вернулся в родной монастырь, где вскоре его избрали игуменом. А через восемь лет святого призвали архиепископом в Новгород.Епархией он управлял почти 30 лет – строил в Новгородском Кремле новые церкви, украшал собор Святой Софии. Святитель до конца своих дней вел аскетическую жизнь и тайно носил тяжелые вериги.ИмениныПо церковному календарю 24 марта именины отмечают Феодора, Василий, Ефим, Георгий, Иван и Софрон.Материал подготовлен на основе открытых источников.

