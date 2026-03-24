Первые лица Грузии поздравили мусульманскую общину с Рамаданом

Глава грузинского правительства пожелал мусульманской общине мира, здоровья и процветания 24.03.2026

2026-03-24T10:32+0400

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили мусульман страны с Рамадан-байрамом и Новруз-байрамом, отметив их солидарность в дни траура в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Муниципалитеты Гардабани и Марнеули в Квемо-Картли, основную часть населения которых составляют этнические азербайджанцы, отменили торжества, приуроченные к празднованию Новруз-байрама и Рамадан-байрама из-за кончины Илии II. "Ваше решение разделить нашу боль в эти тяжелые минуты и отказаться от проведения мероприятий по случаю праздников Новруз-байрам и Рамадан-байрам является наглядным примером братства, дружбы и взаимного уважения, на которых основаны отношения между нашими согражданами – христианами и мусульманами", – говорится в заявлении Кавелашвили. Как отметил президент, это был достойный пример солидарности. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Илия II всегда относился к мусульманской общине с особым уважением и братской любовью. "Он сам был живым примером взаимного уважения, мирного сосуществования и толерантности. Мы считаем своим главным долгом продолжать это великое наследие", – написал Кобахидзе. Премьер пожелал мусульманской общине мира, здоровья и процветания. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

