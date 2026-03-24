Потребление продуктов питания в Грузии к 2030 году достигнет 30 миллиардов лари
В 2025 году местное потребление составило 21,5 миллиарда лари, из которых 27% было удовлетворено за счет импорта, а остальное – за счет местного производства 24.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Потребление продуктов в Грузии показывает тенденцию роста и к 2030 году достигнет 30 миллиардов лари, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart.
По данным исследования, рынок продуктов питания в Грузии быстро растет, и в 2025 году местное потребление составило 21,5 миллиарда лари, из которых 27% было удовлетворено за счет импорта, а остальное – за счет местного производства.
"В случае сохранения текущих тенденций потребление продуктов питания к 2030 году достигнет примерно 30 млрд лари", – говорится в заявлении.
Исследование показало, что совместное потребление основных агропродуктов – мяса, молочных продуктов, зерновых, овощей, фруктов и алкогольных напитков – в 2025 году составило 6,4 миллиарда лари, из которых 2,8 миллиарда лари – импорт.
"Грузия зависит от импорта мяса, молочных продуктов, зерновых и овощей, а фрукты, орехи и алкогольные напитки из винограда являются основными экспортными продуктами", – отмечено в исследовании.
При этом аналитики указывают, что параллельно с экономическим ростом растет спрос на продукты с более высокой стоимостью, в том числе на мясо, молочные продукты и переработанные продукты.
"Местное производство не может полностью удовлетворить рост спроса, из-за чего усиливается импортозависимость", – говорится в исследовании.
По мнению аналитиков одной из главных проблем сектора остается низкий уровень знаний и технологий, фрагментация земель, низкая корпоратизация, что обуславливает низкую продуктивность отрасли, тогда как экспорт по-прежнему сконцентрирован на нескольких основных продуктах и рынках, что указывает на необходимость диверсификации экспорта.
"Улучшение производительности, усиление роли бизнеса, консолидация земли, развитие холодильной инфраструктуры и внедрение современных технологий являются основными предпосылками для повышения конкурентоспособности сектора", – отмечают аналитики.
По их мнению, важную роль в этом процессе играет и государственная поддержка, в том числе инвестиционные и агрокредитные программы.
"В целом сельскохозяйственный сектор Грузии сохраняет позитивную тенденцию развития, однако для полной реализации его потенциала решающее значение будет иметь рост производительности, технологическое развитие и диверсификация экспорта", – говорится в исследовании.
Развитие сельского хозяйства – одно из главных направлений политики Грузии. В стране реализуются разные программы по поддержке землевладельцев.
Минсельхоз активно работает над развитием отрасли и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.