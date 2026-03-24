Представитель Госдепа США прибыл в Грузию: что в повестке визита?

В рамках визита Андреоли проведет встречи с представителями правительства, частного сектора и грузинской общественности 24.03.2026

2026-03-24T12:16+0400

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Представитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Грузию, говорится в сообщении на сайте посольства США в Грузии. Как сообщили в дипломатическом ведомстве, в рамках визита он проведет встречи с представителями правительства, частного сектора и грузинской общественности. Кроме того, Андреоли посетит город Поти, где ознакомится с реализованными в порту американскими инвестиционными проектами. Питер Андреоли занимал в Госдепартаменте должность директора офиса по России – одного из подразделений Бюро по делам Европы и Евразии, отвечающего за координацию отношений и взаимодействие с Россией. В рамках своих обязанностей он посетил Москву в начале октября 2025 года и провел встречи с представителями министерства иностранных дел РФ, обсудив вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитической повестки. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила. В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

