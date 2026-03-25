Мамрадзе: Патриарх вернул людям надежду в советские годы
Мамрадзе: Патриарх вернул людям надежду в советские годы
Католикос-Патриарх Илия II стал не только духовным лидером, но и фигурой, повлиявшей на общественные настроения в Грузии задолго до обретения независимости
2026-03-25T16:56+0400
2026-03-25T16:56+0400
2026-03-25T16:56+0400
Его проповеди в конце 1970-х собирали людей, которые ранее были далеки от церкви, и постепенно формировали новую атмосферу в обществе.Политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik вспоминает, что в условиях отсутствия медиа информация о выступлениях Патриарха распространялась из уст в уста, а сами проповеди выходили за рамки религиозной тематики, давая людям ощущение смысла, утешения и надежды на будущее.По его словам, влияние Илии II проявлялось не только внутри страны, но и на международной арене – в частности, через участие в Всемирном совете церквей и Европейской конференции церквей. Однако уже в независимой Грузии церковь оказалась перед выбором: сохранить международные связи или избежать внутреннего раскола на фоне давления радикальных сил.Этот эпизод, отмечает Мамрадзе, стал одним из ключевых испытаний для грузинской церкви, которая на протяжении более чем полутора тысяч лет избегала глубоких расколов.
мультимедиа, петр мамрадзе, грузия, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
мультимедиа, петр мамрадзе, грузия, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, видео
Мамрадзе: Патриарх вернул людям надежду в советские годы
Католикос-Патриарх Илия II стал не только духовным лидером, но и фигурой, повлиявшей на общественные настроения в Грузии задолго до обретения независимости
Его проповеди в конце 1970-х собирали людей, которые ранее были далеки от церкви, и постепенно формировали новую атмосферу в обществе.
Политолог Петре Мамрадзе в ходе онлайн-пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik
вспоминает, что в условиях отсутствия медиа информация о выступлениях Патриарха распространялась из уст в уста, а сами проповеди выходили за рамки религиозной тематики, давая людям ощущение смысла, утешения и надежды на будущее.
По его словам, влияние Илии II проявлялось не только внутри страны, но и на международной арене – в частности, через участие в Всемирном совете церквей и Европейской конференции церквей. Однако уже в независимой Грузии церковь оказалась перед выбором: сохранить международные связи или избежать внутреннего раскола на фоне давления радикальных сил.
Этот эпизод, отмечает Мамрадзе, стал одним из ключевых испытаний для грузинской церкви, которая на протяжении более чем полутора тысяч лет избегала глубоких расколов.