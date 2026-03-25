Sputnik Грузия
Новый автомобильный мост построят в Тбилиси
Новый автомобильный мост построят в Тбилиси
Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари, заявили в мэрии 25.03.2026
2026-03-25T21:21+0400
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж автомобильного моста и строительство нового начинается в Тбилиси на улице Тетри Дукани через реку Дигмула, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, детальные исследования показали, что конструкция старого моста значительно повреждена и не подлежит восстановлению. Мэр предупредил жителей о возможных неудобствах: во время строительства движение транспорта в зоне моста полностью ограничат. "Детальную информацию о схеме объезда мы предоставим позднее. Хочу заранее поблагодарить граждан за терпение", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства. Существующий мост соединяет поселок Дигоми с районом Вашлиджвари, представляет собой металлическую конструкцию длиной 64 метра. Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари. Строительство нового моста будет осуществляться службой развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Работы планируется завершить примерно за пять месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
21:21 25.03.2026
© photo: Sputnik / StringerБрусчатые мостовые Тбилиси - машины такси и водители
Брусчатые мостовые Тбилиси - машины такси и водители - Sputnik Грузия, 1920, 25.03.2026
Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари, заявили в мэрии
