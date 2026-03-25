Новый автомобильный мост построят в Тбилиси

Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари, заявили в мэрии 25.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-25T21:21+0400

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж автомобильного моста и строительство нового начинается в Тбилиси на улице Тетри Дукани через реку Дигмула, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, детальные исследования показали, что конструкция старого моста значительно повреждена и не подлежит восстановлению. Мэр предупредил жителей о возможных неудобствах: во время строительства движение транспорта в зоне моста полностью ограничат. "Детальную информацию о схеме объезда мы предоставим позднее. Хочу заранее поблагодарить граждан за терпение", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства. Существующий мост соединяет поселок Дигоми с районом Вашлиджвари, представляет собой металлическую конструкцию длиной 64 метра. Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари. Строительство нового моста будет осуществляться службой развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Работы планируется завершить примерно за пять месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

