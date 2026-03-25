https://sputnik-georgia.ru/20260325/novyy-avtomobilnyy-most-postroyat-v-tbilisi--297800863.html
Новый автомобильный мост построят в Тбилиси
Sputnik Грузия
Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари, заявили в мэрии 25.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-25T21:21+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
каха каладзе
преобразование тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251648208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_992984ba5098eabfddebdd880a6f0a9c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Демонтаж автомобильного моста и строительство нового начинается в Тбилиси на улице Тетри Дукани через реку Дигмула, заявил мэр столицы Каха Каладзе. По словам градоначальника, детальные исследования показали, что конструкция старого моста значительно повреждена и не подлежит восстановлению. Мэр предупредил жителей о возможных неудобствах: во время строительства движение транспорта в зоне моста полностью ограничат. "Детальную информацию о схеме объезда мы предоставим позднее. Хочу заранее поблагодарить граждан за терпение", – сказал Каладзе на заседании столичного правительства. Существующий мост соединяет поселок Дигоми с районом Вашлиджвари, представляет собой металлическую конструкцию длиной 64 метра. Стоимость нового проекта составляет четыре миллиона лари. Строительство нового моста будет осуществляться службой развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Работы планируется завершить примерно за пять месяцев.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251648208_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb134c0459e1372a1e453b1ce803f808.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
