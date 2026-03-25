https://sputnik-georgia.ru/20260325/pyatero-inostrannykh-grazhdan-zaderzhany-v-gruzii-za-narkoprestupleniya-297789627.html

Пятеро иностранных граждан задержаны в Грузии за наркопреступления

Пятеро иностранных граждан задержаны в Грузии за наркопреступления

Sputnik Грузия

25.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-25T20:22+0400

2026-03-25T20:22+0400

2026-03-25T20:22+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

украина

имерети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пятерых иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками, в том числе за попытку провезти наркотики в Грузию, говорится в материалах МВД Грузии.Из задержанных четверо – граждане Украины, еще один – гражданин России.Граждане Украины были задержаны в Тбилиси и Имерети за незаконное хранение и приобретение наркотиков, а также содействие их реализации. У них был обнаружен метадон в особо крупном размере и средства для расфасовки наркотиков.Гражданин России был задержан на погранично-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе с двумя килограммами марихуаны в запасных покрышках своего автомобиля.Всем задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

украина

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, украина, имерети