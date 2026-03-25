https://sputnik-georgia.ru/20260325/pyatero-inostrannykh-grazhdan-zaderzhany-v-gruzii-za-narkoprestupleniya-297789627.html
Пятеро иностранных граждан задержаны в Грузии за наркопреступления
Пятеро иностранных граждан задержаны в Грузии за наркопреступления
Sputnik Грузия
Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины 25.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-25T20:22+0400
2026-03-25T20:22+0400
2026-03-25T20:22+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
украина
имерети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_623b944d8ef4ec57e117aafe01a35e40.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пятерых иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками, в том числе за попытку провезти наркотики в Грузию, говорится в материалах МВД Грузии.Из задержанных четверо – граждане Украины, еще один – гражданин России.Граждане Украины были задержаны в Тбилиси и Имерети за незаконное хранение и приобретение наркотиков, а также содействие их реализации. У них был обнаружен метадон в особо крупном размере и средства для расфасовки наркотиков.Гражданин России был задержан на погранично-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе с двумя килограммами марихуаны в запасных покрышках своего автомобиля.Всем задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.
тбилиси
украина
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/03/279199006_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8a431cecadc070b84d56d33ef67ee859.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, украина, имерети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, украина, имерети
Пятеро иностранных граждан задержаны в Грузии за наркопреступления
Задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пятерых иностранных граждан за преступления, связанные с наркотиками, в том числе за попытку провезти наркотики в Грузию, говорится в материалах МВД Грузии.
Из задержанных четверо – граждане Украины, еще один – гражданин России.
Граждане Украины были задержаны в Тбилиси и Имерети за незаконное хранение и приобретение наркотиков, а также содействие их реализации. У них был обнаружен метадон в особо крупном размере и средства для расфасовки наркотиков.
Гражданин России был задержан на погранично-пропускном пункте "Казбеги" на грузино-российской границе с двумя килограммами марихуаны в запасных покрышках своего автомобиля.
Всем задержанным иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.