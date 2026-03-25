Россия поощряет развитие сотрудничества с Грузией даже при наличии разногласий – МИД РФ

Если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора, сказала Захарова 25.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-25T17:34+0400

грузино-российские отношения

россия

политика

новости

абхазия

москва

тбилиси

мария захарова

мид россии

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Москва поощряет развитие двустороннего сотрудничества с Тбилиси даже при наличии определенных политических разногласий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наши народы связывают теснейшие исторические узы. С учетом этого, несмотря на известные политические разногласия по ряду моментов, поощряем развитие двустороннего сотрудничества. Как представляется, грузинская сторона также заинтересована в конструктивных отношениях с Россией", – сказала она в ходе брифинга.При этом Захарова отметила, что Россия не станет уклоняться от политического диалога с Грузией, когда к нему будут готовы в Тбилиси."В России искренне рады тому, что контакты между народами и экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Теперь – что касается политического диалога. Могу повторить: если и когда к этому будут готовы в Тбилиси, в Москве не станут уклоняться от предметного разговора", – сказала Захарова.По мнению представителя МИД РФ, в Тбилиси "начинают понимать, что залог благополучия Грузии не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией".Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.

