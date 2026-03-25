Сколько заработала Грузия на транзите фур – первые данные года
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари 25.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур в январе-феврале 2026 года снизились на 3,2% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года и составили 23,7 миллиона лари, говорится в данных Минфина Грузии.
Согласно данным госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 67,7 тысячи грузовых машин, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари.
В 2025 году по коридору Грузии прошло 489 390 грузовых машин, доходы от пользования дорогами составили 171,3 миллиона лари, что на 4,5 % меньше показателя 2024 года.