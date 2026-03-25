В Грузии задержали иностранцев, разыскиваемых через Интерпол

Грузинская полиция задержала двоих иностранцев, разыскиваемых на родине за убийство и взлом, готовя их к неминуемой экстрадиции 25.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-25T18:28+0400

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии в Аджарской Автономной Республике задержали двух граждан Турции, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД Грузии, один из задержанных разыскивался в Турции за убийство, а второй – за проникновение в жилище.Задержанных поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину.Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции до 30 ее граждан, совершивших преступления в Турции. Основная часть из них въезжает на территорию страны до объявления в розыск на родине.

