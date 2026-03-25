"Задание по интернету"? Появились новые версии убийства на западе Грузии

Как говорят соседи убитого и задержанного, молодой человек был зависим от компьютерных игр

2026-03-25T17:37+0400

ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Появились новые подробности убийства, произошедшего в селе муниципалитета Озургети на западе Грузии, где молодой мужчина был задержан за умышленное убийство своего соседа.По официальной версии следствия, 23-летний мужчина нанес многократные ножевые ранения 58-летнего соседу у него дома во время ссоры, после чего скрылся с места преступления. Сосед скончался от полученных ран на месте. А обвиняемого задержали спустя несколько часов после совершения преступления. По версии односельчан, мотивом убийства могло стать "задание, полученное по интернету". Как говорят соседи убитого и задержанного, молодой человек был зависим от компьютерных игр. По их словам, полиция, помимо орудия убийства – ножа, и окровавленной одежды, изъяла во время обыска телефон и компьютер обвиняемого. Также соседи заявляют о попытке суицида обвиняемым до задержания. Между тем МВД Грузии не упоминает подобной детали в официальном заявлении. Задержанному, в случае подтверждения вины, грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

