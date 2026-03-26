"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским

Переговоры между американцами и украинцами по мирному урегулированию даже в России мало кто заметил, — настолько все отвлеклись на Иран 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T20:35+0400

Но в Киеве встречу во Флориде обсуждают живенько и беспощадно к Владимиру Зеленскому: самый болезненный информационный удар нанесен по нему с тыла, пишет Дмитрий Бавырин в материале для РИА Новости.Одним из внутренних врагов украинского диктатора, достать до которого руки коротки, является банкир и медиамагнат Томаш Фиала. На Украине этот 51-летний чех построил большой бизнес — инвесткомпанию Dragon Capital, хорошо осознав одно из местных правил успешной наживы: нужно иметь свои рычаги влияния на власть. Часть этих рычагов при Зеленском повыдергивали, но Фиала все еще активен и опасен как владелец целого ряда влиятельных СМИ.Для России он тоже враг. Среди его активов ведущие русофобские издания и западноукраинская партия "Голос". Участник двух майданов, деятельный спонсор ВСУ и деловой партнер Сороса хорошим человеком в принципе быть не может. Зато может быть полезен для раскачивания ситуации в стане противника.Когда и где испортились отношения Фиалы и Зеленского, теперь не важно. Главное, что они враждебны, а медиаимперия ушлого чеха под "крышей" ЕС и структур Сороса ведет осторожную войну с украинской властью — такую, чтоб не было повода обвинить в госизмене и работе на Россию. Новый выстрел по криворожцу — рассказ о переговорах с США на страницах "Украинской правды" (УП). Это издание куплено Фиалой в 2021 году как жемчужина имперской короны из-за его роли в истории. Например, главным редактором УП был Георгий Гонгадзе, убийство которого запустило кампанию "Украина без Кучмы". А теперь газета публикует важный рапорт: Зеленский не справился.Он, строго говоря, вообще ни с чем не справился, кроме строительства личной диктатуры, но для украинских элит важно, что он бесполезен в главной функции президента Украины — дружить с американцами. Америка в глазах смотрящих из Киева — это все: деньги, технологии, оружие, статус, розовая мечта, альтернатива России и ориентир, ради которого все начиналось. Без Америки жизнь украинского чиновника теряет смысл. Но из-за Зеленского Америка для Украины закончилась, как бы констатирует издание Фиалы, опрашивая анонимных чиновников из окружения криворожца.Лейтмотив всей публикации — непреклонность американцев, которые требуют выполнить условие Москвы и вывести ВСУ из Донбасса, а то худо будет. Перспектива остаться без американской помощи сейчас "более реальна, чем когда-либо", подчеркивают в УП.При этом именно криворожец — главная помеха для мирного процесса на этот час. Неонацистские батальоны ширят ряды, переманивая военных из других частей, чтоб в случае "зрады" и "капитуляции" идти на Киев, — и тоже могут стать проблемой или, наоборот, ключом к решению, поскольку военный переворот неонаци способен критично ослабить Украину и снять моральные сомнения насчет любых действий в ее отношении.Но пока что Зеленский не дает бандеровцам повода в нем сомневаться. Несмотря на заявления о том, что мирный процесс идет и куда-нибудь придет, он роздал поручения по всей вертикали власти о подготовке еще как минимум к трем годам войны с собой в качестве головнокомандувача (то есть без выборов). Через три года у США будет новый президент взамен Дональда Трампа, и Киев еще раз попробует договориться с Вашингтоном о льготных условиях (если, конечно, фактической столицей Украины к тому моменту еще будет оставаться Киев).Но есть и альтернативный путь. Приняв условия, о которых говорят американцы, Украина получит "золотой ливень денег на восстановление" (у Фиалы так и указано — "золотой ливень") и "реальные гарантии безопасности". "Но как это реализовать в Украине, просто не представляю", – признается контакт из окружения Зеленского. В смысле — Зеленский мешается.А аноним, представленный как "один из топ-чиновников команды президента", выразил мнение, что "люди, боюсь, не готовы" воевать еще несколько лет, но уже без США.Если бы украинская элита доверила поиск решения этой проблемы какому-нибудь ИИ, освобожденному от ограничений, он, проанализировав мировой опыт, предложил бы воспользоваться табакеркой, как это сделали заговорщики времен Павла I. Раз уж Украина не готова воевать и хочет постоять под "золотым ливнем", а все уперлось в Зеленского и невозможность отстранить его от должности, самый простой путь — самый короткий.Разумеется, издание Фиалы не призывает к дворцовому перевороту и убийству гетмана: тон материала выдержан в духе патриотических переживаний за судьбы отечества, а не революционного плаката. Но достаточно сложить два и два, чтобы получить простую дилемму — или тяготы с Зеленским, или живые деньги и гарантии мира без Зеленского.На народ и условный "майдан" в этом смысле надеяться не следует. Народ бегает от "людоловов", мерзнет без электричества, прячется в убежищах, однако по-прежнему объединен вокруг флага. Табакерка тоже не всепроникающая молния Всевышнего: режим Зеленского шатается, союзники предают, парламент бунтует, однако силовиков он все еще контролирует.А вот обожаемые киевлянами американцы помочь могут. Возможность дипломатического прорыва по-прежнему связана с переходом команды Трампа от угрожающих слов к беспощадному делу. Лишение Зеленского разведданных и оружия значительно расширит окно возможностей России для эффективного урегулирования проблемы. Но потребует времени.Если хочется быстрее — можно быстрее. Можно даже решить две проблемы сразу.Нынешний президент США неоднократно давал понять, что никто ему не указ: что хочу, то и ворочу. Это привело, помимо прочего, к тому, что наворотили в Иране, попав в оперативный тупик. Но из тупика есть довольно простой выход, на который указывают не бездушные компьютеры настоящего, а проверенные мудрецы прошлого.В 2003 году Владимир Жириновский в свойственной ему экспрессивной манере прозорливо посоветовал президенту США Джорджу Ковбою Бушу — младшему не совершать страшной ошибки — не нападать на Ирак. С тем, что это была страшная ошибка, в США с тех пор согласились почти все, включая Трампа. Однако при нем американцы напали на Иран, и уже понятно, что влипли, — операция пошла не по плану.Жириновского больше нет, но кто-то же должен это сказать:— Дорогой Дональд, оставь в покое Иран. Давай лучше вместе долбанем по Киеву!Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

