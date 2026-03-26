Армения просит Грузию передвинуть газопровод

Армения просит Грузию передвинуть газопровод

Трубопровод будет перенесен на несколько километров и соединен с новым участком, построенным армянской стороной 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T22:19+0400

2026-03-26T22:19+0400

2026-03-26T22:19+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. По просьбе Армении будет перенесен 5,5-километровый участок газового трубопровода, соединяющего Грузию и Армению, соответствующая заявка уже поступила в департамент Надзора за окружающей средой Минприроды Грузии. Согласно документации, изменение местоположения трубопровода связано с просьбой армянской стороны, поскольку армянский участок трубопровода расположен в трехсторонней грузино-армяно-азербайджанской пограничной зоне и был заминирован в 90-е годы. Трубопровод будет перенесен на несколько километров и соединен с новым участком, построенным армянской стороной. Трубопровод из Грузии является одним из основных маршрутов поставки природного газа в Армению. Армения получает газ из России через грузинскую транзитную инфраструктуру.

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, армения, газопровод, грузино-армянские отношения