Диалог с оппозицией возможен только после решения Конституционного суда – премьер Грузии

Глава правительства обусловил возможность политической дискуссии правовой оценкой деятельности трех крупнейших оппозиционных объединений, обвиняемых в... 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Говорить о дискуссии с рядом крупных оппозиционных партий будет возможно только после оценки Конституционным судом Грузии конституционности их деятельности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий – "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии – Лело", обвиняя их в нарушении статей Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии.По его словам, для общего политического диалога в Грузии уже существует площадка для дебатов на двух телеканалах.В то же время Кобахидзе прокомментировал последние заявления оппозиции о намерении прийти к власти в Грузии."Это позиция аутсайдера не только в политике, но и в обществе. Они аутсайдеры в грузинском обществе. Это их сегодняшнее положение, и до этого они сами себя довели", – отметил Кобахидзе.Иск против оппозицииПравящая партия "Грузинская мечта" подала иск против партий в ноябре 2026 года.Иск касается трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что эти партии нарушили два пункта статьи Конституции Грузии.Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". Партиям по этому пункту вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции.Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушения территориальной целостности страны", и в его обоснование входят события, связанные с конфликтом 2008 года, а также призывами партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.Слушания по делу продлятся до девяти месяцев.Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение их регистрации как политических субъектов, а на их членов распространится запрет участвовать в политической жизни страны и занимать политические и государственные должности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

