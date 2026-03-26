Джабишвили: противостояние различных групп в Грузии было еще при жизни Патриарха
После смерти Илии II вопрос внутреннего баланса в Грузии вновь оказался в центре внимания. Однако, как считает международный журналист Георгий Джабишвили... 26.03.2026, Sputnik Грузия
14:30 26.03.2026
После смерти Илии II вопрос внутреннего баланса в Грузии вновь оказался в центре внимания. Однако, как считает международный журналист Георгий Джабишвили, противостояние между консервативными и либеральными группами началось задолго до этого
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По его словам, любые инициативы Патриарха, связанные с традиционными и семейными ценностями, вызывали резкую реакцию со стороны части общества. При этом конфликт, считает он, во многом подпитывался внешним влиянием и поддержкой отдельных групп.
В то же время масштаб прощания с Патриархом, по его оценке, показал обратное – широкую поддержку церкви среди населения. Он подчеркивает, что на церемониях присутствовали сотни тысяч людей, и это свидетельствует о сохранении сильной общественной опоры.
На этом фоне, считает журналист, либеральные силы сохраняют влияние, однако их возможности для кардинального изменения общественного курса остаются ограниченными.
