Джабишвили: религия сохраняет диалог между Грузией и Россией
26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T19:32+0400
19:27 26.03.2026 (обновлено: 19:32 26.03.2026)
Даже в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией сохраняются каналы взаимодействия – в первую очередь через религиозные и общественные связи.
Особую роль в этом, по оценке международного журналиста Георгия Джабишвили, долгое время играл Илия II. Об этом Джабишвили заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Комментируя участие российской делегации в похоронах Патриарха, он отмечает, что именно такие жесты формируют так называемую "народную дипломатию" – взаимодействие, не зависящее от официальной политики.
По его словам, несмотря на существующие противоречия, подобные контакты позволяют сохранять диалог и находить точки соприкосновения без посредников.
При этом в грузинском обществе, утверждает Джабишвили, участие российской стороны было в целом воспринято положительно. На этом фоне, считает он, религиозный фактор и в дальнейшем может оставаться одним из немногих устойчивых каналов коммуникации между двумя странами.