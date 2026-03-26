Джабишвили: религия сохраняет диалог между Грузией и Россией

Даже в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией сохраняются каналы взаимодействия – в первую очередь через религиозные и... 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T19:27+0400

Особую роль в этом, по оценке международного журналиста Георгия Джабишвили, долгое время играл Илия II. Об этом Джабишвили заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Комментируя участие российской делегации в похоронах Патриарха, он отмечает, что именно такие жесты формируют так называемую "народную дипломатию" – взаимодействие, не зависящее от официальной политики.По его словам, несмотря на существующие противоречия, подобные контакты позволяют сохранять диалог и находить точки соприкосновения без посредников. При этом в грузинском обществе, утверждает Джабишвили, участие российской стороны было в целом воспринято положительно. На этом фоне, считает он, религиозный фактор и в дальнейшем может оставаться одним из немногих устойчивых каналов коммуникации между двумя странами.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

