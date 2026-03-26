Эксперт: Грузия показала миру, что маленькая страна может отстоять свои интересы
20:32 26.03.2026 (обновлено: 21:09 26.03.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Властям Грузии удалось продемонстрировать всему миру способность маленьких стран отстаивать свои национальные интересы, заявил руководитель Центра стратегического планирования, политтехнолог, доктор наук Леван Мамаладзе в интервью Sputnik Грузия
По его словам, страна сумела нейтрализовать попытки революционных и заказных процессов, а также предотвратить последствия переворотов, финансируемых извне.
Он подчеркнул, что в Грузии удалось преодолеть деятельность сети агентов и неправительственных организаций, действующих по западным сценариям, и показать, что они не вправе решать судьбу народа.
"Революционный сценарий рухнул на примере Грузии. Надо отдать должное властям Грузии – они показали всем, что, придерживаясь нейтралитета, можно достичь большего, чем примкнуть к кому-то и создать горячую точку в этом маленьком регионе", – подытожил Мамаладзе.
