Граждан Израиля призвали к осторожности в Грузии

Граждан Израиля призвали к осторожности в Грузии

Национальный совет безопасности Израиля (NSC) рекомендовал туристам избегать массовых мероприятий и мест, идентифицируемых с иудаизмом, из-за возросшей угрозы...

2026-03-26T13:53+0400

2026-03-26T13:53+0400

2026-03-26T14:02+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Гражданам Израиля в связи с конфликтом на Ближнем Востоке рекомендовали соблюдать осторожность в Грузии, говорится в сообщении Национального совета безопасности Израиля (NSC) в связи с предстоящими праздниками.В 2026 году иудейская Пасха начнется с заходом солнца 1 апреля и продлится до вечера 8 апреля.В отношении Грузии, как и стран, граничащих с Ираном, Национальный совет безопасности Израиля рекомендует своим гражданам не участвовать в мероприятиях, включая праздничные обеды, в местах, ассоциируемых с Израилем или иудаизмом, из-за опасений, что они станут целями для атак со стороны иранских элементов."Продолжающаяся война с Ираном повышает угрозу терроризма против израильтян за рубежом. В последние недели было совершено или предотвращено несколько террористических атак, организованных Ираном и его доверенными лицами, а также террористами-одиночками, действующими под влиянием Ирана", – говорится в сообщении.Также Национальный совет безопасности Израиля рекомендует своим гражданам заранее проверять на его веб-сайте уровни опасности для поездок в различные страны, а также соблюдать рекомендации по обеспечению собственной безопасности.Грузия является одним из популярных направлений для поездок граждан Израиля. Граждане Израиля в 2025 году вошли в топ-5 стран, визитеры из которых посещают Грузию. В 2025 году страну посетили 402,4 тысячи граждан Израиля, что на 29,4% больше показателя 2024 года.Кроме того, граждане Израиля входят в пятерку стран, которые приносят Грузии наибольший доход от туризма. В 2025 году израильтяне потратили в Грузии 586,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

израиль

иран

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, израиль, иран, национальный совет безопасности