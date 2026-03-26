Грузия готова говорить с Россией лишь по одному вопросу – лидер партии власти

Заявление Тбилиси прозвучало в ответ на сигналы МИД РФ о готовности к сотрудничеству 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T13:12+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Власти Грузии готовы вести диалог с Россией лишь по вопросу территориальной целостности, заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Арчил Гордуладзе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не станет уклоняться от политического диалога с Грузией, когда к нему будут готовы в Тбилиси. По мнению представителя МИД РФ, в Тбилиси "начинают понимать, что залог благополучия Грузии не в конфронтации, а в сотрудничестве с Россией".По словам главы юридического комитета парламента Грузии, интересом властей Грузии является объединение территорий, обеспечение мира в стране и создание гарантий экономического прогресса."Для нас главное – то, что нужно грузинскому народу, что является главным интересом нашей страны. Главный интерес – объединение наших территорий, обеспечение мира в нашей стране, создание гарантий экономического прогресса. Мы разговариваем с любой страной на равных и только в интересах общества", – сказал Гордуладзе.При этом он отметил, что позиция властей Грузии по вопросу отношений с Россией остается неизменной. Представители партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что восстановление дипломатических отношений и начало прямого политического диалога с Россией возможны лишь после восстановления территориальной целостности Грузии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.

