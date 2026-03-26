Избивал и насиловал беременную жену – МВД Грузии задержало обвиняемого

Случай в Кахети произошел на фоне усиления мер МВД по борьбе с семейным насилием 26.03.2026

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в прошлом судимого жителя Телавского района по обвинению в физическом и сексуальном насилии над беременной супругой, говорится в сообщении МВД Грузии. Как утверждает следствие, 34-летний мужчина сначала угрожал своей беременной супруге убийством, а после избил и изнасиловал ее. Как оказалось, на момент совершения преступления мужчина отбывал условный срок. Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в семейном насилии, угрозах и изнасиловании. Борьба с семейным насилием является одним из приоритетов правительства Грузии. Семейное насилие в Грузии вынесено в отдельную статью Уголовного кодекса, а совершение любого другого преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством. Между тем семейное насилие остается одним из распространенных преступлений в Грузии. За 2025 году было совершено 3 353 преступлений, из которых раскрыто 87,9%. Кроме того, полиция выписала 8 138 запретительных ордеров в отношении 14 291 уличенного в различных видах семейного насилия.

