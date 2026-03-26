https://sputnik-georgia.ru/20260326/kak-ukrainskiy-krizis-vliyaet-na-gruziyu-itogi-kruglogo-stola-v-tbilisi-297817371.html

Как украинский кризис влияет на Грузию: итоги круглого стола в Тбилиси

Sputnik Грузия

Круглый стол на тему "Украинский кризис – влияние на Грузию и последствия для мира" прошел в Тбилиси. Его традиционно организовала газета "Свободная Грузия" 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T15:42+0400

мультимедиа

грузия

аналитика

политика

тбилиси

украина

лали морошкина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1a/297816998_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_934d440938a52ac4d3097503102fc8bb.jpg

Участники обсудили ключевые вопросы региональной безопасности, изменения баланса сил на Южном Кавказе после 2022 года и влияние кризиса на уязвимость Грузии.Особое внимание было уделено трансформации экономических связей страны с Россией, Украиной и Европейским союзом, а также изменениям глобального порядка и возможной стратегии Грузии в условиях растущей международной поляризации.Эксперты также обсудили перспективы отношений Грузии с соседними государствами на фоне напряженности с Западом. По их словам, подобные встречи играют важную роль в развитии диалога между странами, помогают выявлять существующие проблемы и находить точки опоры для будущего сотрудничества.Отмечалось, что сегодня политики активно следят не только за традиционными СМИ, но и за социальными сетями, поэтому мнения, озвученные на таких площадках, с большой вероятностью находят отклик."То, что сегодня политики не просто смотрят телевизор, а следят за социальными медиа – это совершенно точно. То, что мы сможем донести свои голоса и свое желание идти по правильному пути, думаю, что будет услышано. Необходимость таких диалогов всегда была. Сегодня присутствовали великолепные политологи, конфликтологи, очень интересные люди, аналитики. Я думаю, что их голоса очень важны и должны быть услышаны", – сказала в интервью политолог, конфликтолог Лали Морошкина.Отдельно участники затронули тему отношений Грузии и России. Эксперты подчеркнули, что газета "Свободная Грузия" вносит вклад в восстановление диалога, приглашая к обсуждению компетентных политологов и создавая площадку для открытого обмена мнениями.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, грузия, аналитика, политика, тбилиси, украина, лали морошкина, видео