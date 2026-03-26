Лали Морошкина: власти Грузии сделали все, чтобы избежать украинского сценария
Власти Грузии предприняли все необходимые шаги, чтобы избежать развития событий по украинскому сценарию, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе... 26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T20:01+0400
2026-03-26T20:20+0400
20:01 26.03.2026 (обновлено: 20:20 26.03.2026)
Власти Грузии предприняли все необходимые шаги, чтобы избежать развития событий по украинскому сценарию, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе круглого стола, организованного газетой "Свободная Грузия"
Эксперт отметила, что в нынешних условиях диалог между консервативным и либеральным лагерями фактически невозможен, а политическое противостояние достигло крайней степени напряженности.

По ее словам, стране важно четко оценивать происходящее и придерживаться выбранного курса, исходя из собственных национальных интересов.

"Либеральный фланг просто оказался фашистским, а что нужно делать с фашистами, всем давно известно. Сейчас мы должны понимать и видеть ситуацию такой, какая она есть: белое – это белое, черное – это черное. Я думаю, что мы не должны больше ни с кем сюсюкаться, а должны взять правильный курс для нашей страны и следовать ему", – заявила Морошкина.

Политолог также отметила, что определенные политические силы заинтересованы в ухудшении ситуации в Грузии, поэтому государству важно сохранять устойчивость и контроль над происходящими процессами.
