Лали Морошкина: власти Грузии сделали все, чтобы избежать украинского сценария
20:01 26.03.2026 (обновлено: 20:20 26.03.2026)
Власти Грузии предприняли все необходимые шаги, чтобы избежать развития событий по украинскому сценарию, заявила политолог, конфликтолог Лали Морошкина в ходе круглого стола, организованного газетой "Свободная Грузия"
Эксперт отметила, что в нынешних условиях диалог между консервативным и либеральным лагерями фактически невозможен, а политическое противостояние достигло крайней степени напряженности.
По ее словам, стране важно четко оценивать происходящее и придерживаться выбранного курса, исходя из собственных национальных интересов.
"Либеральный фланг просто оказался фашистским, а что нужно делать с фашистами, всем давно известно. Сейчас мы должны понимать и видеть ситуацию такой, какая она есть: белое – это белое, черное – это черное. Я думаю, что мы не должны больше ни с кем сюсюкаться, а должны взять правильный курс для нашей страны и следовать ему", – заявила Морошкина.
Политолог также отметила, что определенные политические силы заинтересованы в ухудшении ситуации в Грузии, поэтому государству важно сохранять устойчивость и контроль над происходящими процессами.
По ее словам, стране важно четко оценивать происходящее и придерживаться выбранного курса, исходя из собственных национальных интересов.
"Либеральный фланг просто оказался фашистским, а что нужно делать с фашистами, всем давно известно. Сейчас мы должны понимать и видеть ситуацию такой, какая она есть: белое – это белое, черное – это черное. Я думаю, что мы не должны больше ни с кем сюсюкаться, а должны взять правильный курс для нашей страны и следовать ему", – заявила Морошкина.
Политолог также отметила, что определенные политические силы заинтересованы в ухудшении ситуации в Грузии, поэтому государству важно сохранять устойчивость и контроль над происходящими процессами.