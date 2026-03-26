Мэрия Тбилиси расширяет программу для детей с РАС
Тбилисская мэрия финансирует программу помощи детям с РАС с 2 до 18 лет 26.03.2026
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение включить в программу абилитации детей с расстройством аутистического спектра еще 300 участников, заявил градоначальник Каха Каладзе. Тбилисская мэрия финансирует программу помощи детям с РАС с 2 до 18 лет. Проект предполагает 20 часовых сеансов, определенных индивидуальным планом. На данный момент в программе участвуют 2 400 детей, зарегистрированных в Тбилиси. "В рамках программы Городской службы здравоохранения и социального обслуживания комплексные терапевтические сеансы, составленные мультидисциплинарной командой, с апреля будут финансироваться для 2 700 детей и подростков", – сказал Каладзе. По его словам, на сегодняшний день программу обслуживают 15 центров. "Желание правительства столицы состоит в том, чтобы ни один ребенок или подросток не остался без поддержки", – отметил мэр. Программа мэрии Тбилиси доступна лишь гражданам Грузии, зарегистрированным в столице или проживающих в ней на постоянной основе. Сколько человек страдает от аутизма в Грузии, точно неизвестно. Особо остро вопрос стоит в регионах, где родители стыдятся обращаться к специалистам. В 2013 году министерство образования и науки Грузии открыло в государственных школах страны интегрированные классы в рамках программы "Содействия инклюзивному обучению". С тех пор специалисты работают над улучшением модели. Главной задачей специалистов, работающих с такими детьми, является подобрать ключ общения с ними, заинтересовать их учебным процессом и окружающим миром. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
