Он создал целую эпоху – премьер об Илие II и будущем Грузии

Глава правительства подчеркнул исключительную роль покойного Католикоса-Патриарха в возрождении духовной жизни и укреплении независимости страны на протяжении... 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сыграл ключевую роль в формировании современной истории страны и укреплении государственности, создав целую эпоху, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.Премьер подчеркнул, что мудрые советы Католикоса-Патриарха на протяжении многих лет оказывали влияние на ключевые процессы в стране. Он также отметил, что, несмотря на критику отдельных заявлений Илии II в разные периоды, со временем общество убеждалось в их глубокой мудрости."В каждой конкретной ситуации его слова были наполнены особой мудростью. Единственное, что можно сказать, – это еще раз выразить благодарность Патриарху за тот вклад, который он внес в нашу Церковь и Родину", – отметил премьер.Глава правительства также поблагодарил граждан за сплоченность в дни траура, подчеркнув, что происходящее было не только выражением уважения к Католикосу-Патриарху, но и отражением более глубоких ценностей общества.По его словам, несмотря на попытки на протяжении последних десятилетий разжечь в обществе противостояние, именно ценности, которые Патриарх проповедовал в течение 50 лет, оказались сильнее.Премьер подчеркнул, что прошедшие дни стали наглядным подтверждением того, что в Грузии с ее древними христианскими традициями ненависть не может одержать верх.Кобахидзе также напомнил, что в этом году страна отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, что, по его словам, придает происходящему особое символическое значение.Премьер также заявил, что процесс избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии должен проходить без вмешательства и полностью находиться в компетенции Священного Синода.По его словам, в отличие от властей, представители оппозиции, а также связанные с ними медиа, эксперты и неправительственные организации уже начали кампанию вокруг выборов Патриарха.Премьер назвал подобные действия "нездоровым явлением" и призвал всех воздержаться от вмешательства в процесс, который, по его словам, их не касается.Кобахидзе также заявил, что подобные попытки направлены на подрыв авторитета Церкви и принижение роли Патриарха.Напомним, митрополит Шио будет исполнять обязанности Местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

