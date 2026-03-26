https://sputnik-georgia.ru/20260326/on-sozdal-tseluyu-epokhu--premer-ob-ilii-ii-i-buduschem-gruzii-297805984.html
Он создал целую эпоху – премьер об Илие II и будущем Грузии
Sputnik Грузия
Глава правительства подчеркнул исключительную роль покойного Католикоса-Патриарха в возрождении духовной жизни и укреплении независимости страны на протяжении... 26.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-26T16:08+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
ираклий кобахидзе
священный синод
грузинская православная церковь
гпц
католикос-патриарх всея грузии илия ii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23533/74/235337494_0:103:1380:879_1920x0_80_0_0_5848efa8d4c05805c0342badd5bbd9c4.jpg
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23533/74/235337494_15:0:1243:921_1920x0_80_0_0_b1d34447d5b85a0d890ace73263672a4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
12:52 26.03.2026 (обновлено: 16:08 26.03.2026)
Глава правительства подчеркнул исключительную роль покойного Католикоса-Патриарха в возрождении духовной жизни и укреплении независимости страны на протяжении последних 50 лет
ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II сыграл ключевую роль в формировании современной истории страны и укреплении государственности, создав целую эпоху, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. Илию II захоронили в Сионском соборе в Тбилиси.
"Патриарх был человеком, создавшим целую эпоху. Он определил нашу новейшую историю, нашу полувековую историю. Он возродил нашу Церковь, заложил основу золотого века ее развития и, более того, внес особый вклад в восстановление и укрепление нашей государственности", – заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что мудрые советы Католикоса-Патриарха на протяжении многих лет оказывали влияние на ключевые процессы в стране. Он также отметил, что, несмотря на критику отдельных заявлений Илии II в разные периоды, со временем общество убеждалось в их глубокой мудрости.
"В каждой конкретной ситуации его слова были наполнены особой мудростью. Единственное, что можно сказать, – это еще раз выразить благодарность Патриарху за тот вклад, который он внес в нашу Церковь и Родину", – отметил премьер.
Глава правительства также поблагодарил граждан за сплоченность в дни траура, подчеркнув, что происходящее было не только выражением уважения к Католикосу-Патриарху, но и отражением более глубоких ценностей общества.
"Это было гораздо большее – это был мощный манифест любви", – сказал Кобахидзе.
По его словам, несмотря на попытки на протяжении последних десятилетий разжечь в обществе противостояние, именно ценности, которые Патриарх проповедовал в течение 50 лет, оказались сильнее.
Премьер подчеркнул, что прошедшие дни стали наглядным подтверждением того, что в Грузии с ее древними христианскими традициями ненависть не может одержать верх.
Кобахидзе также напомнил, что в этом году страна отмечает 1700-летие провозглашения христианства государственной религией, что, по его словам, придает происходящему особое символическое значение.
Премьер также заявил, что процесс избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии должен проходить без вмешательства и полностью находиться в компетенции Священного Синода.
"Процесс избрания Патриарха должен быть абсолютно независимым, и его необходимо полностью доверить Священному Синоду, который принимает соответствующее решение", – отметил Кобахидзе.
По его словам, в отличие от властей, представители оппозиции, а также связанные с ними медиа, эксперты и неправительственные организации уже начали кампанию вокруг выборов Патриарха.
Премьер назвал подобные действия "нездоровым явлением" и призвал всех воздержаться от вмешательства в процесс, который, по его словам, их не касается.
Кобахидзе также заявил, что подобные попытки направлены на подрыв авторитета Церкви и принижение роли Патриарха.
Напомним, митрополит Шио будет исполнять обязанности Местоблюстителя патриаршего престола до избрания Синодом нового главы ГПЦ. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца.