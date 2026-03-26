https://sputnik-georgia.ru/20260326/peskov-nazval-odnu-iz-glavnykh-tem-peregovorov-po-ukraine-297821747.html

Песков назвал одну из главных тем переговоров по Украине

Sputnik Грузия

Представляющие критический интерес для России вопросы в ходе переговоров по Украине по-прежнему не согласованы 26.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-26T17:25+0400

россия

в мире

политика

украина

москва

сша

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1c/266950913_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3ddbe7f1616cc1d0e336117962a7c9d8.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Территориальный вопрос является одной из главных тем для обсуждения в ходе переговоров по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что по данной теме не было никакого продвижения."Нет его до сих пор", – уточнил Песков.Представитель Кремля обратил внимание, что Россия сохраняет открытость и находится в контактах с американцами. Москва рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят.Пресс-секретарь российского президента также назвал ложными измышлениями сообщения в ряде западных СМИ о том, что Москва якобы не заинтересована в "сделке" по Украине после начала операции США и Израиля против Ирана.Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

