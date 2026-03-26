Песков назвал одну из главных тем переговоров по Украине
Представляющие критический интерес для России вопросы в ходе переговоров по Украине по-прежнему не согласованы
2026-03-26T19:41+0400
17:25 26.03.2026 (обновлено: 19:41 26.03.2026)
Представляющие критический интерес для России вопросы в ходе переговоров по Украине по-прежнему не согласованы
ТБИЛИСИ, 26 мар – Sputnik. Территориальный вопрос является одной из главных тем для обсуждения в ходе переговоров по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С самого начала всем было понятно и мы неоднократно об этом говорили, что такие вопросы, как территориальный вопрос, – это главная тема для обсуждения", – сказал он.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что по данной теме не было никакого продвижения.
"Нет его до сих пор", – уточнил Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что Россия сохраняет открытость и находится в контактах с американцами. Москва рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят.
По словам Пескова, в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Однако вопросы, которые представляют критический интерес для России, по-прежнему не согласованы.
Пресс-секретарь российского президента также назвал ложными измышлениями сообщения в ряде западных СМИ о том, что Москва якобы не заинтересована в "сделке" по Украине после начала операции США и Израиля против Ирана.
Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.